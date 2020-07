Teknologigigantene suste videre mens resten av markedet falt

Utviklingen kom i kjølvannet av ny virusfrykt og jobbtall som var bedre enn ventet. Til tross for negative nyheter, fortsetter flere kjente teknologiselskaper å stige til nye rekorder på Wall Street.

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1,31 millioner personer sist uke (pr. 4. juli). Det var ifølge Trading Economics på forhånd ventet en økning på 1,38 millioner personer.

Videre falt personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) til 18,16 millioner personer mot forventede 18,95 millioner.

USA satte ny smitterekord onsdag, da det ble bekreftet 61.848 nye smittetilfeller. Totalt har nå omtrent 12,3 millioner blitt bekreftet smittet av viruset, hvorav 3,2 millioner befinner seg i USA.

Til tross for at flere delstater har blitt tvunget til å fatte tiltak for å begrense videre smitte, tror eksperter at det kun vil forsinke bedringen i økonomien og at det er vekst i vente i 2021.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 1,39 prosent til 25.706,1 og er med det ned 9,9 prosent i år.

Fem av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Walmart var dagens vinner med en oppgang på 2,7 prosent.

Walgreens Boots Alliance var dagens taper etter et stup på 7,8 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet la frem kvartalstall. Der ble det blant annet kjent at den britiske apotekkjeden Boots planlegger å kutte 4.000 stillinger og legge ned 48 butikker som svar på effektene av coronapandemien.

Det innebærer at Boots vil kutte arbeidskraften med omtrent 7 prosent.

Walgreens Boots Alliance, eier av apotekkjeden, meldte torsdag at selskapet er hardt rammet av coronapandemien, som har medført nedskrivninger på 2 milliarder dollar.

Kjente selskaper som Microsoft og Walt Disney steg henholdsvis 0,7 og 0,2 prosent. Microsoft-aksjen stengte på 214,2 dollar, noe som var ny toppnotering.

Reiseliv stupte videre

S&P 500 endte ned 0,56 prosent til 3.152,1. Det vil si at indeksen har falt 2,4 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble F5 Networks etter et hopp på 7,9 prosent.

På motsatt side var Mohawk Industries øverst på taperlisten etter et fall på 20,0 prosent.

Taperlisten var også preget av flere flyselskaper. Blant annet falt American Airlines Group 6,8 prosent, mens Delta Air Lines hadde en nedgang på 5,1 prosent og United Airlines stupte 7,3 prosent.

Utviklingen i United Airlines kom i kjølvannet av gårsdagens nyhet, der selskapet advarte de ansatte mot at det vurderer å permittere opptil 36.000 ansatte. Bakgrunnen for de potensielle permitteringene er å hjelpe selskapet gjennom coronakrisen.

Nye rekorder for teknologi

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,53 prosent til 10.547,8 og satte dermed ny all-time high igjen. Indeksen har steget 17,6 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,4 prosent, mens Apple stengte opp 0,4 prosent og Amazon klatret 3,3 prosent.

Netflix var opp 1,0 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,0 prosent og Tesla la på seg 2,1 prosent til 1.394,3 dollar.

Apple, Amazon, Tesla og Netflix endte alle i nye toppnoteringer. I tillegg steg kjente navn som Spotify, eBay, PayPal, Adobe, Nvidia og Alibaba Group til nye høyder.



Dagens vinner ble Golden Bull etter en oppgang på 60,3 prosent.

Høyest på taperlisten var Bed Bath & Beyond, som stupte 24,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 4,1 prosent til 29,2.

Gullprisen var ned 0,6 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.809,5 dollar.

Nordsjøoljen var ned 2,4 prosent etter etterspørselstall fra India, som ifølge analytiker fra skuffende.

3-måneders renten falt 0,8 basispunkter til 0,135 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,6 basispunkter til 0,161 prosent.

10-års renten falt 6,3 basispunkter til 0,603 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 9,2 basispunkter til 1,313 prosent.