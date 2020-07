Kraftig korreksjon i Asia

USAs Dow Jones-indeks korrigerte ned med 1,4 prosent på torsdag, og nedturen fortsatte i Asia på fredag. Shanghai- og Hang Seng-indeksene tapte henholdsvis 2,0 og 1,8 prosent, mens Japans Nikkei 225 var ned med 1,1 prosent. Flere av fredagens taperaksjer var de samme som tidligere i uken opplevde voldsomme kursløft. De inkluderte China Life Insurance, China Pacific Insurance, samt eiendomsselskapene China Vanke og Sumitomo Realty. De fire leverte kursfall på 4-7 prosent.

De europeiske børsene klarte seg bedre. Vet ett-tiden på fredag var bare Norge, Russland og Hellas i minus, hovedsakelig som følge av et kraftig fall i oljeprisen og shippingratene. De øvrige indeksene var opp med 0,2-0,4 prosent. Som i Asia gjorde finansaksjene det generelt dårlig, med særlig store kursfall for Wirecard, Schroders og Piraeus Bank. Franske STMicroelectronics, som produserer biometriske kortsystemer for banksektoren, steg derimot med over fem prosent. Selskapet meldte på torsdag om en ny samarbeidsavtale med Fingerprint Cards.