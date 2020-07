Bred oppgang i Asia

I Japan er Nikkei opp 1,94 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,12 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,27 prosent, og CSI 300 er opp 1,63 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,92 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,47 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,70 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,29 prosent.

Fortsatt coronafrykt etter ny smitterekord

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterte søndag om ny daglig rekord i antall smittetilfeller globalt, ifølge Reuters.

På søndag rapporterte den amerikanske staten Florida 15.000 smittetilfeller, det høyeste innrapporterte antallet noen sinne.

«Pågående dystre amerikanske Covid-19 nyheter fortsetter å bli ignorert av markedet», skrev Ray Attrill, leder for valutastrategi i National Australia Bank, i et notat.

Attrill sa at oppgangen i markedene skyldes «pågående optimisme» rundt tidslinjen for utvikling og godkjenning av en potensiell vaksine, samt politisk stimuli i form av hjelpepakker fra amerikanske myndigheter.

I tillegg skyldes den brede oppgangen mandag at China Association of Automobile Manufacturers la frem sterke tall for den kinesiske bilindustrien. De viste at verdens største bilmarked vokste med 11,6 prosent i juni og at det er registrert vekst for tredje måned på rad.

Totalt er det nå nærmere 12,9 millioner mennesker som er bekreftet smittede av viruset og antall døde nærmer seg 570.000, ifølge tall fra Johns Hopkins University.