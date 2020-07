Bred børsoppgang i Europa

Det europeiske aksjemarkedet stiger bredt på ukens første handelsdag og optimisme i forkant av selskapenes rapportering av tall for andre kvartal er blant faktorene som bidrar positivt.

Kvartalstall på trappene

Rapporteringen av tall for andre kvartal setter for alvor inn denne uken. De amerikanske storbankene JP Morgan, Wells Fargo og Citigroup rapporterer imorgen alle tall for andre kvartal. I forkant av resultatsesongen forventer analytikerne på Wall Street at inntjeningen skal falle med 44 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Videre forventer analytikerne at inntjeningen for den brede europeiske indeksen Stoxx 600 skal falle med 54 prosent.

- Det ser ut til at investorene stiller seg optimistiske til at majoriteten av selskapene vil slå forventning når rapporteringen av tall for andre kvartal for alvor setter i gang denne uken, sier investeringsdirektør i AJ Bell, Russ Mould ifølge Reuters.

Optimisme i forkant av ECB-møte

Aksjemarkedet mottar også støtte i forkant av at Europa-lederne senere denne uken skal møtes for å diskutere vilkårene i et europeisk støttefond. Fondet skal bidra til å gjenopprette den europeiske økonomien, og det er i forkant ventet at totalt 750 milliarder euro skal bli gjort disponibelt.

- Våre økonomer er positive til at Europas ledere vil komme til enighet med et europeisk støttefond, skriver analytikerne i RBC i en morgenoppdatering.

Stoxx 600, som består av 600 selskaper fra 17 europeiske land stiger 0,50 prosent. Norske DNB er blant selskapene på den foreløpige vinnerlisten med en oppgang på 11,03 prosent.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt stiger ledende DAX 0,92 prosent. Dagens foreløpige vinner er fin-tech selskapet Wirecard med en oppgang på 4,69 prosent. Software-selskapet SAP og retialeren Adidas er også blant de foreløpige vinnerne med en oppgang på henholdsvis 1,51 og 1,74 prosent. Storbanken Deutsche Bank går motstrøms og er ned 0,48 prosent.

I London stiger FTSE 100 0,91 prosent. Oljegiganten Royal Dutch Shell befinner seg i skrivende stund høyt på vinnerlisten med oppgang på 1,45 prosent. Det gjør også bilprodusenten Rolls Royce med en oppgang på 1,39 prosent. Ellers i Storbritannia faller og stiger storbankene Barclays og Standard Chartered henholdsvis 0,37 og 0,76 prosent.

I Paris stiger CAC 40 0,62 prosent. Flyprodusenten Airbus letter noen timer ut i handelen er og i skrivende stund opp 3,09 prosent. Videre stiger konsulentselskapet Capgemini og bilprodusenten Peugeot henholdsvis 1,25 og 1,89 prosent. I motsatt ende er kosmetikkonsernet L’Oreal med en nedgang på 0,62 prosent. Også bankene BNP Paribas og Credit Agricole faller litt og er ned 0,20 og 0,23 prosent.