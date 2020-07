Bud løfter industriaksjer

De europeiske børsene begynte uken med en hyggelig oppgang. Frankfurts DAX-indeks og britiske FTSE 100 var ved ett-tiden på mandag opp med 0,9 prosent, og i Norden var oppturen langt sterkere. Vinneren var den finske ventilprodusenten Neles. Aksjekursen steg over 35 prosent, etter at selskapet mottok et bud fra det svenske industrikonsernet Alfa Laval.

Også andre europeiske industriaksjer gjorde det bra. Konecranes, en finsk produsent av kraner og annet løfteutstyr, fikk en kursøkning på 6 prosent, og markedsverdien av den tyske industrigiganten Thyssenkrupp steg nesten like mye. Dessuten var stålgiganten ArcelorMittal og malingprodusenten Akzo Nobel blant de fem aksjene med høyest avkastning.

Greske aksjer gjorde det derimot elendig, som følge av flere coronasmittede og spekulasjon rundt nye nedstengninger. Smitteøkningen skal ha skyldtes strømmen av turister som har kommet til landet i de seneste ukene. På Hellas-børsen tapte Piraeus Bank og National Bank of Greece henholdsvis 4 og 2 prosent.