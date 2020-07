Vaksinenyhet løfter Wall Street - Tesla-rallyet fortsetter

Det amerikanske aksjemarkedet åpner i positivt territorium, godt hjulpet av nyheten om at to potensielle coronavaksiner har fått fast track i USA.

Vaksinesamarbeid

To potensielle coronavaksiner, som utvikles i samarbeid mellom det tyske biotech-selskapet BioNTech og farmasigiganten Pfizer har fått fast track av amerikanske helsemyndigheter. Fast track vil si at myndighetene legger til rette for at utviklingen og testing skal gå mer effektivt.

BioNTech og Pfizer spratt i førhandelen opp etter nyheten ble annonsert, og er i skrivende stund opp henholdsvis 11,37 og 2,16 prosent.

Nye rekordtall

Vaksinenyheten ble godt tatt imot på Wall Street ettersom det hjelper investorene å se forbi nylige smittetall fra USA. Florida kunne, ifølge CNBC, rapportere om 15.299 nye smittetilfeller på søndag, hvilket tilsvarer det høyeste hoppet for én stat siden pandemien startet. Videre har USA rapportert om en rekordhøy økning i antall daglige smittetilfeller på over 60.000 tre dager på rad, noe som bringer totalt antall smittede på nasjonal basis over tre millioner tilfeller.

Opp, opp og opp

Industritunge Dow Jones stiger 0,90 prosent til 26.313,24 noen minutter etter åpning. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs stiger 1,05 og 1,04 prosent ved åpning. Førstnevnte rapporterer imorgen tall for andre kvartal. Teknologikjempene Apple og Microsoft bidrar til oppgangen og er i skrivende stund opp 2,17 og 0,38 prosent. Flyprodusenten Boeing er blant dagens foreløpige tapere med en nedgang på 0,96 prosent.

S&P 500 stiger 0,85 prosent til 3.212,12. Cruisesektoren faller bredt mandag, og Norwegian Cruise Line Holdings og Royal Caribbean Cruises faller henholdsvis 3,54 og 2,64 prosent. United og Delta Airlines peker også nedover, og er ned 3,58 og 2,10 prosent.

Nasdaq Composite dundrer videre og stiger 1,10 prosent til 10.739,33. Facebook stiger 1,28 prosent, mens Amazon stiger 1,86 prosent. Videre stiger streaminggiganten Netflix nye 2,52 prosent etter å ha lagt på seg i overkant av åtte prosent på fredag. Google-eier Alphabet stiger 0,93 prosent. Kursrallyet i Tesla vil ingen ende ta, og Tesla-aksjen åpner mandag opp hele 9,76 prosent etter å ha lagt på seg nesten 11 prosent på fredag.

Ellers på Nasdaq stiger chip-produsenten Maxim Integrated Products kraftig etter å ha blitt kjøpt opp av rivalen Analog Devices til en solid premium. Førstnevnte stiger 12,19 prosent, mens Analog Devices faller 3,40 prosent.