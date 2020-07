DNB dagens vinner etter knallsterke kvartalstall

Resultatsesongen ble for alvor sparket i gang mandag, og vi får i tiden fremover se svart på hvitt hvor hardt selskapene har blitt rammet av coronakrisen.

Da børsen stengte sto hovedindeksen i 821 poeng, opp 2,42 prosent. Det ble omsatt aksjer for 4,6 milliarder kroner.

Vinnere

DNB klatret 9,9 prosent til 142,45 kroner etter å ha knust forventningene til andre kvartal. Til tross for nedskrivninger på 2,1 mrd. kroner endte resultatet før skatt på 6,3 mrd. kroner.

På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat før skatt på like over tre milliarder kroner, basert på anslag fra 18 analytikere, ifølge TDN Direkt.

Siem Offshore endte opp 12,9 prosent til 0,96 kroner. Det er ingen konkrete nyheter som bidrar til at aksjen klatrer, men det ser lysere ut for selskapet etter at en gjeldsfloke har blitt løst.

Nordic Semiconductor steg 10,5 prosent til 92,50 kroner – det er all-time high for teknologiselskapet. Det leverte en vekst på 25,5 prosent og melder at det vil fortsette inn i andre halvår. Northern Drilling leverte også gode tall og steg 14,9 prosent til 6,49 kroner.

Aker Solutions endte opp 6,4 prosent til 9,21 kroner etter å ha meldt at det venter driftsinntekter på om lag 5,4 milliarder kroner og en EBITDA på rundt 230 millioner kroner i andre kvartal.

– Det ser ut til at det har vært full fres på norsk sokkel siden starten av juni da skattepakken kom, etter at det var full stopp fra mars, sier analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux til TDN Direkt.

MPC Container Ships snudde et markant fall midt på dagen til grønt ved børsslutt. Selskapet kom med melding om at emisjonen er ferdigtegnet og at 260 millioner kroner i finansiering således er i boks.



– Dette er et essensielt steg i refinansieringen. Vi er i en vanskelig tid, men de ansatte og partnerne har vært dedikerte. Nå har vi likviditeten vi trenger for å klare oss gjennom coronakrisen, sier Constantin Baack, konsernsjef i MPC Container Ships i en børsmelding.

Aksjen endte opp 4 prosent til 2,10 kroner.

Nel klatret mandag 5,7 prosent til 23,34 kroner – ny all-time high.

Tapere

Børsnykommeren ayfie Group vendte snuten ned i dag. Aksjen korrigerte ned 5,1 prosent til 3 kroner, etter at selskapet i forrige uke fikk en rakettstart på børsen. Selskapet har Øystein Stray Spetalen på eiersiden.

Cloudberry Clean Energy falt 29,4 prosent til 11,64 kroner etter at aksjene i reparasjonsemisjonen ble utstedt mandag.

Olje

Brent-oljen var da børsen stengte ned 1,2 prosent til 42,38 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 1,6 prosent til 39,91 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,71 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Analytikernes oppmerksomhet rettes nå mot møtet i overvåkningskomiteen til Opec og samarbeidslandene, Opec+, som skal holdes onsdag 15. juli.

Kilder nær samtalene indikerer at Opec+ som planlagt vil redusere produksjonskuttene til 7,7 millioner fat pr dag i august, fra kuttnivået på 9,7 millioner fat pr dag i juli, ifølge Platts.

– Den planlagte reduksjonen i produksjonskuttene neste måned, og en potensiell oppblomstring i produksjon i USA, kan legge press på tilbudssiden av likningen, sier Stephen Innes, sjefstrateg i AxiCorp.