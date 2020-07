Teknologifall på Wall Street

NED: Nasdaq falt mandag over 2 prosent, etter at flere av teknologigigantene ramlet.

Mandag var en blandet dag på Wall Street, hvor S&P 500 og Nasdaq endte i minus, mens industritunge Dow Jones suste opp.

Ved stengetid var sistnevnte indeks hårfint opp til 26.085,80 poeng. S&P 500 endte ned 0,9 prosent til 3.155,22 poeng, mens Nasdaq falt hele 2,1 prosent.

Både Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet og Microsoft endte ned. Disse aksjene har vært blant de beste å eie under coronapandemien.

– Rallyet er fortsatt veldig smalt og flere av de store aksjene er i ferd med å bli overkjøpt og for høyt priset. Derfor må vi vente med å se om nøkkelmotstanden på S&P 500 virkelig er brutt, før vi kan bekrefte om et nytt rally i det brede aksjemarkedet har begynt, skriver sjefsstrateg Matthew Male i Miller Tabak, ifølge CNBC.

Søndag rapporterte Florida 15.299 nye tilfeller av coronavirus, som er det høyeste smittetallet for en stat siden utbruddet.

Opp og ned

Like etter åpningstid dunket Tesla-aksjen opp 16 prosent, men i løpet av dagen korrigerte aksjen ned. Ved stengetid var kursfallet for dagen på 3 prosent.

Ifølge The Wall Street Journal var bilprodusentens markedsverdi på 321 milliarder dollar mandag morgen, som var foran både J.P. Morgan og Procter & Gamble, på henholdsvis 293 og 307 milliarder.

Etter kursnedgangen mandag ettermiddag er imidlertid Tesla igjen forbigått av gigantene og bilprodusenten prises nå til 286 milliarder dollar.

Den seneste tids kursoppgang i Tesla har vært drevet av optimisme rundt den kommende kvartalspresentasjonen som blir sluppet den 22. juli. Selskapet hadde estimert å selge 72.000 kjøretøy i andre kvartal, men har solgt rundt 90.650.

Mange investorer forventer at Tesla vil levere grønne tall og dermed få innpass på den brede S&P 500-indeksen. Prisingen av Tesla gir mange hodepine. Selskapet er mer verdt enn Toyota, til tross for at sistnevnte produserer mer enn 20 ganger flere biler årlig.

Positive vaksinenyheter

Mandag ble resultatsesongen sparket i gang og først ut kommer bankene som skal melde om hvor hardt coronaviruset har påvirket resultatene i andre kvartal. Tirsdag skal storbankene J.P. Morgan, Citigroup og Wells Fargo legge frem regnskapene.

Dagen før kvartalsrapporten steg førstnevnte 1,5 prosent, mens Citigroup og Wells Fargo var ned henholdsvis 0,8 og 0,2 prosent.

To potensielle coronavaksiner, som utvikles i samarbeid mellom det tyske biotech-selskapet BioNTech og farmasigiganten Pfizer har fått fast track av amerikanske helsemyndigheter.

Fast track vil si at myndighetene legger til rette for at utviklingen og testing skal gå mer effektivt. BioNTech og Pfizer endte opp henholdsvis 10,5 og 4,1 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 17,6 prosent til 32,09.

Gullprisen var opp 0,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.803,26 dollar.

Nordsjøoljen var ned 1,4 prosent til 42,26 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,5 basispunkter til 0,137 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,2 basispunkter til 0,157 prosent.

10-års renten falt 0,8 basispunkter til 0,625 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 0,8 basispunkter til 1,318 prosent.