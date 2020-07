Nedgang i Asia etter eksport-tall

I Japan er Nikkei ned 0,89 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,64 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,10 prosent, og CSI 300 er ned 1,24 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,69 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,65 prosent, S&P/ASX 200-indeksen faller 0,67 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,60 prosent.

Frykter hardt tilbakeslag

«Selv med en forventet bunn i andre kvartal, så handler bekymringen om at det kan komme et langt og enda hardere tilbakeslag. Veien tilbake til økonomisk stabilitet er full av usikkerhet», skrev Vishnu Varathan, leder for økonomi og strategi i Mizuho Bank, i et notat tirsdag.

Kinas handelsdata i yuan-denominasjoner for juni ble utgitt på tirsdag, og eksporten økte 4,3 prosent sammenlignet med året før mens importen økte 6,2 prosent i samme periode, ifølge tolldata.

Kinas tall for handel i dollar for juni forventes sluppet senere. Dataene blir sett på som ledetråder om Kinas økonomiske bedring etter innføringen av tiltakene for å hindre virusspredning.

Generaldirektør for Verdens helseorganisasjon Tedros Adhanom Ghebreyesus advarte mandag om at «for mange land går i feil retning».

«I flere land over hele verden ser vi stor økning i antall smittede og sykehusavdelinger fylles opp igjen», sa generaldirektøren.

«Det ser ut til at mange land taper gevinsten av tiltakene ved å åpne for raskt», fortsatte Ghebreyesus.