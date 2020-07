Futures peker svakt opp

Nasdaq endte ned 2,1 prosent til 10.390,84 og tungvektere som Microsoft og Amazon falt henholdsvis 3,1 og 3,0 prosent mandag. Facebook falt 2,6 prosent og Alphabet (Google) falt 1,7 prosent.

Alibaba endte ned 3,6 prosent og Tesla falt 3,1 prosent, mens Netflix smalt ned 4,2 prosent og NVIDIA falt 4,1 prosent.

Gevinstsikring

Investorene tok gevinst etter at Nasdaq og de nevnte tech-aksjene hadde steget til all-time high dagen før, eller i løpet av de siste par dagene.

Tirsdag ligger det an til en liten oppgang fra start. Futures på Nasdaq antyder en oppgang på 0,2 prosent, for tech-indeksen som har steget til ny all-time high 27 ganger allerede i år.

For Tesla antydes det en oppgang på 4,0 prosent, mens det for Microsoft er tilnærmet flatt. Det samme gjelder for Netflix, mens for Apple og NVIDIA antyder futures en oppgang på knappe 0,5 prosent.

For Alphabet og Facebook er det foreløpig rødt.

Overbefolket i tech

Fondsforvaltere har ifølge Marketwatch flokket til tech-sektoren i år og gjort den til en mest «overbefolkede» sektoren. I følge Bank of Americas månedlige undersøkelse blant 210 forvalterne mellom 2. og 9. juli sier 74 prosent at de er long tech-sektoren, og at de er overvektet både tech og farmasi.

På spørsmål om hva som kan snu denne trenden er svaret: En coronavaksine.

Forvalterne har imidlertid også økt kontantandelen fra 4,7 til 4,9 prosent, mens bare 14 prosent tror på en V-formet innhenting. 44 prosent venter en U, mens 30 prosent tror på en W.

Bare 9 prosent etterlyser høyere utbytter, mens 62 prosent etterlyser at selskapene bedrer balansen.

Opp på NYSE

For Dow Jones, som holdt seg såvidt i pluss med en oppgang på 0,04 prosent mandag, ligger an til å åpne opp 0,5 prosent.

For S&P 500, som falt 0,9 prosent mandag, antyder futures en oppgang på 0,4 prosent, ifølge Marketwatch.

Strategene i Bank of America venter en slapp sommer og anbefaler å kjøpe S&P 500 under 2.950 og selge over 3.250. Mandag sluttet den på 3.155,22.