Covid-19 tynger børsene

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte på mandag at «for mange land beveger seg i feil retning», når det gjelder covid-19. Globalt har over 13 millioner personer nå testet positivt for viruset, og det er dessuten tegn på at antallet coronarelaterte dødsfall er på vei opp. Utviklingen bidro til at den amerikanske Nasdaq-indeksen, som domineres av store IT-selskaper, sank med 2,1 prosent på mandag. De asiatiske børsene fulgte det samme sporet på tirsdag, med fall på rundt 1 prosent, og den negative trenden fortsatte i Europa.

Ved ett-tiden på tirsdag var den brede Stoxx 600-indeksen ned med 1,2 prosent, mens tyske DAX og franske CAC tapte henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent. Igjen ble IT-sektoren særlig hardt rammet. Infineon Technologies, som produserer halvlederkomponenter, var blant de største taperne, med et kursfall på 5 prosent. For STMicroelectronics, samt programvaregigantene SAP og Dassault Systems, utgjorde nedturen rundt 4 prosent.