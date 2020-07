Kvartalssesongen på Wall Street ble for alvor satt i gang tirsdag etter at JP Morgan, Citigroup og Wells Fargo alle rapporterte tall for andre kvartal før åpning tirsdag.

Blandede forventninger til rapporteringen av tall

Ifølge Refinitiv-konsensus forventer analytikerne på Wall Street samlet sett at inntjeningen blant selskapene skal falle med 44 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Usikkerhet har preget selskapene som følge av coronakrisen, og flere har oppdatert guidingen frem og tilbake. Det har medført at det er store forskjeller i analytikernes estimater i forkant av tallene.

- Forventningene er så lave at det er gode muligheter for at selskapene leverer over forventning, sier sjefs selskapsstrateg i MAI Capital Management, Christopher Grisanti ifølge Reuters.

Ned, ned og ned

Dow Jones faller 0,13 prosent til 26.054,21 ved åpning. Storbanken JP Morgan er høyt oppe på vinnerlisten etter å ha knust forventning i andre kvartal. Resultat per aksje beløp seg i andre kvartal til 1,38 dollar per aksje, markant over forventning på 1,04 dollar per aksje. Til tross for å ha smadret forventning faller JP-aksjen 0,65 prosent kort tid etter åpning.

Teknologi-selskapene Apple og Microsoft stiger og faller henholdsvis 0,65 og 0,08 prosent.

S&P 500 faller 0,49 prosent til 3.139,24. Wells Fargo rapporterte tirsdag om et tap i andre kvartal tilsvarende 0,66 dollar per aksje, det var på forhånd forventet et tap på 0,20 dollar per aksje. Wells fargo faller hele 6,69 prosent. Videre rapporterte også Citigroup tall for andre kvartal før åpning. Tallene viste et resultat per aksje på 0,50 dollar, mot ventede 0,28 dollar per aksje. Citigroup-aksjen faller 1,51 prosent noen minutter ut i handelen.

Også flyselskapet Delta Airlines rapporterte tall tirsdag. Tallene viste et tap per aksje på 9,01 dollar mot 2,22 dollar i pluss året i forveien. Delta Airlines faller 3,34 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Composite faller 0,75 prosent til 10.312,25. Facebook faller 0,70 prosent, mens Amazon på sin side faller mer beskjedne 0,43 prosent. Streaminggiganten Netflix faller 1,78 prosent. Google-eier Alphabet faller 0,15 prosent.

Tesla-aksjen stiger 5,40 prosent ved åpning. Tesla var på det meste opp 16 prosent mandag, men endte handelsdagen med en negativ kursendring på tre prosent.