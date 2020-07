Indeksene snudde i løpet av dagen

Dow Jones steg 2,13 prosent, mens S&P 500 steg 1,34 prosent. Nasdaq-indeksen var lenge i rødt terreng, men endte 0,94 prosent opp ved børsslutt.

Dagens marked var preget av resultatsesong, der mange av de største bankene allerede har begynt å legge frem tall. I tillegg var det økt optimisme rundt coronaviruset etter at delstatene California og Florida hadde rapportert negativ trend i spredningen av nye utbrudd.

Banksektoren imponerte

Aksjemarkedet var særlig preget av resultatrapporteringen i dag. Blant de største var USAs største bank JPMorgan, som presenterte langt bedre tall enn ventet. Til tross for at amerikansk økonomi er i ferd med å innta en skarp resesjon, presenterte storbanken den høyeste omsetningen noensinne. Aksjen endte rett over nullsjiktet.

Også den New York-baserte banken Citi imponerte i dag, og gjorde det bedre enn konsensus. Aksjen falt likevel nesten 4 prosent.

Storbanken Wells Fargo gikk det ikke like heldig med etter at selskapet presenterte sitt første underskudd på 12 år. Banken kunngjorde også at den vil barbere bort neste hele utbyttebetalingen. Neste dividende er nå redusert til 10 cent per aksje fra tidligere 51 cent per aksje. Kursen korrigerte nesten 5 prosent ned.

Flaggskipene Goldman Sachs, Morgan Stanley og Bank of America vil også presentere kvartalstall senere denne uken.

Olje dro oppgangen

Dow Jones steg 2,13 prosent til 26.642,6. Industriindeksen er 7 prosent ned fra nyåret, men har fortsatt løftet seg 10 prosent de siste tre månedene.

28 av de 30 selskapene i indeksen steg. Det var kun Microsoft og Pfizer som endte under null ved børsslutt.

Bygg- og anleggsmaskinselskapet Caterpillar imponerte mest etter å ha steget over 3 prosent. Aksjen anbefales av flere meglerhus, derav sveitsiske Credit Suisse som gjentok kjøpsanbefalingen på aksjen i dag.

Foruten Caterpillar, var det tungvekterne innenfor oljesektoren som bidro til den største poenggevinsten hos industriindeksen i dag. Både Chevron og Exxon Mobil steg over 3 prosent og var blant indeksens sterkeste vinnerkandidater. Oppturen kom etter at OPEC la frem nye tall som viste at kartellet har holdt seg til løftet vedrørende produksjonskutt.

Tesla fortsatte oppturen

Nasdaq steg 0,94 prosent og endte på 10.488,6. Blant de tre toneangivende indeksene er det kun teknologiindeksen som har steget så langt i år. Etter stengetid står Nasdaq over 16 prosent opp siden nyttår.

Blant «big-tech» var det mange av selskapene som hang igjen. Nasdaq var i ferd med å stenge i minus etter at mange investorer sikret seg gevinst, men indeksen snudde 20 minutter før stengetid.

Tesla-aksjen fortsatte oppgangen. Aksjen stengte 1,32 prosent opp i dag.

Netflix og Facebook, som har vært ansett som aksjer som er skjermet for coronapandemien var begge lenge i rødt terreng, men hentet seg inn igjen mot slutten.

Apple endte 1,65 prosent opp ved stengetid.

S&P steg 1,34 prosent og endte på 3.197,6. Breddeindeksen har bare falt 1,24 prosent siden nyttår.

Storselskapene Boeing og Coca Cola steg henholdsvis 2,47 prosent og 1,45 prosent.

Cruiserederiene Norwegian Cruise Lines Holdings og Royal Carribean falt 1,96 og 2,75 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX, eller fryktindeksen, stupte hele 8,64 prosent til 29,41.

Ved børsslutt i USA er Brent-oljen opp 0,23 prosent til 42,82 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,37 prosent til 40,25 dollar per fat.

Blant de lange rentene var det blandede reaksjoner på dagens opptur. Tiåringen falt 12 basispunkter til 0,628 prosent, mens 30-åringen steg tre basispunkter til 1,314 prosent.

Gullprisen er ned 0,06 prosent og handles til 1.813 dollar per unse.