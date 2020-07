Blandet stemning i Asia etter styrket håp om vaksine og Hongkong-trøbbel

I Japan er Nikkei opp 1,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,20 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,39 prosent, og CSI 300 er ned 1,04 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,55 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,49 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 1,49 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 1,01 prosent.

Vaksineoptimisme

Investorer fulgte onsdag nøye med på den siste utviklingen rundt en potensiell vaksine mot coronaviruset.

Biotek-firmaet Modernes potensielle vaksine for å forhindre Covid-19 har gitt en «robust» immunrespons, eller nøytraliserende antistoffer, hos alle 45 pasienter i de tidlige forsøkene, ifølge nylig utgitte data publisert i New England Journal of Medicine.

Samtidig advarte Bhaskar Laxminarayan, Asia-sjef i Bank Julius Baer, om at «aksjer er det eneste spillet i byen» og at «sjansen for noen form for avkastning nå kun er å finne i aksjemarkedet», ifølge CNBC.

Fortsatt gnisninger

Det er fortsatt store spenninger mellom de to supermaktene USA og Kina.

Natt til onsdag undertegnet den amerikanske presidenten en presidentordre som gjør slutt på Hongkongs unike handelsstatus og ilegger sanksjoner på banker.

I mellomtiden skal Bank of Japan offentliggjøre utsiktsrapporten rundt klokken 11.00 HK/ SIN onsdag.