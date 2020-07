Vaksinehåp løfter børsene

De fleste børsene var opp onsdag ettermiddag, etter at legemiddelselskapet Moderna opplyste at dets coronavaksine i en undersøkelse produserte antistoffer i samtlige pasienter. Franske CAC gjorde det særlig bra, med et løft på 2,2 prosent, mens Frankfurts DAX-indeks steg med 1,8 prosent. I markedet for terminkontrakter var Dow Jones-indeksen opp med over 400 punkter.

I vår del av verden fikk reiselivsrelaterte aksjer en etterlengtet rekyl. International Consolidated Airlines, som blant annet eier British Airways, steg med hele 8,7 prosent, mens cruisekonsernet Carnival og flyselskapet EasyJet la på seg henholdsvis 8,1 og 6,6 prosent. Også hotellkjeden Accor og lufthavnoperatøren Atlantia var blant vinneraksjene.

Burberry befant seg i den andre enden av spekteret, med et kursfall på nesten 6 prosent. Luksusprodusenten meldte at omsetningen i egne butikker i det inneværende kvartalet vil falle med opptil en femdel fra samme periode i fjor, mens salget til uavhengige kjøpesentre ventes å stupe 40-50 prosent.