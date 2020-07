Sissener-favoritt fikk skikkelig juling

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 2,1 prosent før den sluttet på 840,82 poeng. Det ble omsatt aksjer for litt over 5,6 milliarder kroner.

Ved børsslutt onsdag ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,08 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor klatret 0,3 prosent mens Aker BP gikk opp 1,3 prosent.

Pareto Securities har gjenopptatt dekning på REC Silicon med en kjøpsanbefaling. Ifølge TDN Direkt settes kursmålet til seks kroner. Onsdag hoppet aksjen 29,5 prosent til 3,70 kroner. Det er også verdt å merke seg at Norwegian saksøker Boeing og anklager flyprodusenten for svindel. Norwegian-aksjen klatret 7,3 prosent og sluttet på 3,09 kroner.

Storebrand

I 2. kvartal 2020 fikk Storebrand et nettoresultat på 453 millioner kroner, mot et resultat på 451 millioner kroner for et år siden. Det var ventet et nettoresultat på 545 millioner kroner.

– Jeg er som alltid positiv. Storebrand blir en utbyttemaskin. Om det tar 1 eller 3 år spiller ingen rolle, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Aksjen falt 6,8 prosent til 51,82 kroner.

Mowi

Mowi fikk et operasjonelt driftsresultatet før skatt på 95 millioner euro i 2. kvartal 2020, mot 211 millioner euro i samme periode i fjor. Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 77 millioner euro.

Aksjen la på seg 6,8 prosent og sluttet på 179 kroner.

Aker Solutions

I 2. kvartal 2020 omsatte Aker Solutions for 5,36 milliarder kroner, mot 7,53 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Resultatet etter skatt ble minus 171 millioner kroner, mot et negativt resultat på 11 millioner kroner i 2. kvartal 2019.

Aksjen klatret 6,6 prosent til 9,60 kroner.

Kongsberg Gruppen

Aksjene i Kongsberg Gruppen gikk opp 2,2 prosent til 141,80 kroner etter at kvartalstallene ga bunnlinjen et løft. Industriselskapet leverte en omsetning på 5,98 milliarder kroner i 2. kvartal, mot 6,01 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Resultatet etter skatt ble på 274 millioner kroner, mot et resultat på 74 millioner kroner for et år siden.