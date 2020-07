Etter noen minutter med handel er Oslo Børs ned 0,61 prosent og hovedindeksen står i 835,71. Hittil er det omsatt aksjer for 259 millioner kroner.

Tungvektere som Telenor, Yara og DNB faller henholdsvis 2,21 prosent, 0,74 prosent og 0,60 prosent.

Nedgangen i Telenor kom etter at selskapet la frem tall for 2. kvartal torsdag. Telenor omsatte for 30,90 milliarder kroner i 2. kvartal, mens analytikerkonsensus lå på 31,15 milliarder kroner.

Olje

Nordsjøoljen omsettes torsdag morgen for 43,46 dollar pr. fat, ned 0,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,78 dollar, ned 0,5 prosent for dagen.

Oljeselskaper som Aker BP og Equinor åpner ned henholdsvis 1,16 og 0,14 prosent.

Leverte varene

XXL stiger 5,04 prosent etter at selskapet leverte en vekst i omsetning på 31 prosent til 2,9 milliarder i 2020. Det var over analytikernes konsensus på 2,8 milliarder.

EBITDA endte på rekordhøye 385 millioner, mot 273 millioner i fjor. Det var forventet at EBITDA skulle ende på 363 millioner.

Etter 20 minutter med handel har XXL-aksjen snudd helt om og er ned 4,87 prosent.

Coronasmell

SATS stiger 2,19 prosent etter at selskapet la frem tall for 2. kvartal, som ble preget av stengte treningssentre i kjølvannet av pandemien.

Driftsresultatet endte på minus 26 millioner kroner, en nedgang fra 154,9 millioner kroner i 2. kvartal 2019.

Selskapet hadde 652.000 medlemmer ved utgangen av 2. kvartal, en nedgang på 5 prosent fra fjorårets 687.000 medlemmer.

Rekordresultat

Borregaard stiger 2,47 prosent etter å ha lagt frem rekordresultat. Driftsresultat (EBITDA) endte på 361 millioner kroner, sammenlignet med 283 millioner kroner samme periode i fjor - det høyeste noen gang.

Pareto Bank stiger 2,47 prosent etter å ha lagt frem tall som viste at resultatet pr. aksje økte til 1,79 kroner i 2. kvartal, fra 1,23 kroner pr. aksje i 2019.

Adevinta faller 2,82 prosent etter å ha lagt frem sine kvartalstall. Selskapets samlede resultat etter skatt for første halvår ble 40,1 millioner euro. Det var en nedgang på over 80 millioner euro fra 2019.

Akastor faller 4,28 prosent etter å ha snudd bunnlinjen til pluss i 2. kvartal. Resultatet etter skatt kom inn på 16 millioner kroner, en oppgang fra et tap på 78 millioner kroner året før. Det var også en betydelig forbedring fra 407 millioner kroner i minus i 1. kvartal.

Norske skog stuper 11,09 prosent og er dagens taper. Selskapet la frem kvartalstall som viste et svakt driftsresultat (EBITDA). Det beløp seg til 138 millioner kroner, sammenlignet med 444 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor og 379 millioner kroner for 1. kvartal.

Axxis Geo Solutions er dagens vinner med et hopp på 41,16 prosent. Selskapet har oppnådd enighet med kreditorer om å konvertere mer enn 34 millioner dollar i utestående leverandørgjeld til låneavtaler, kom det frem av en børsmelding.