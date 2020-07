Børsvinner fortsetter himmelferden – opp mer enn 60 prosent

STIGER: Axxis Geo Solutions er dagens hittil klare børsvinner. Her et av Axxis Geo Solutions' Multi Purpose Vessels.

STIGER: Axxis Geo Solutions er dagens hittil klare børsvinner. Her et av Axxis Geo Solutions' Multi Purpose Vessels. Foto: Axxis Geo Solutions

Oslo Børs åpnet ned 0,6 prosent, men har ved lunsjtider hentet seg noe inn igjen og er ned 0,4 prosent til 837,19 poeng. Det er hittil idag omsatt aksjer for 1,67 milliarder kroner.

Olje

Brentoljen står i 43,40 dollar pr. fat, ned 0,46 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 40,78 dollar, ned 0,5 prosent for dagen.

Equinor og Aker BP er ned henholdsvis 0,25 og 0,1 prosent. Meglerhuset Jefferies hevet kursmålet på førstnevnte i en oppdatering torsdag.

Børsvinner fortsetter oppgangen

Dagens hittil klare vinner er Axxis Geo Solutions, som ved lunsjtider har steget hele 67 prosent til 1,15 kroner. I morgentimene kom det frem av en børsmelding at selskapet har oppnådd enighet med kreditorer om å konvertere mer enn 34 millioner dollar i utestående leverandørgjeld til låneavtale.

Aker Solutions er opp 7,8 prosent til 10,35 kroner, etter at ABG Sundal Collier i en oppdatering oppgraderer aksjen fra hold til kjøp, og hever kursmålet fra 8 kroner til 13 kroner. Onsdag la selskapet frem 2. kvartalstall, som viste en kraftig økning i ordreinntak.

Subsea 7 stiger 3,3 prosent til 66,28 kroner, etter at selskapet kunngjorde at har blitt tildelt en ny kontrakt for installasjonen av et submarine kabelsystem på en offshore vindpark i Taiwan.

Akastor var i morgentimene ned 4 prosent, men har tatt en helomvending og er ved lunsjtider opp 8,3 prosent. Torsdag offentliggjorde selskapet kvartalstall, som viste et resultat etter skatt på 16 millioner kroner, opp fra minus 78 millioner i andre kvartal 2019.

Etter å ha lagt frem rekordresultat, stiger Borregaard ytterligere og er opp 8,5 prosent til 105,40 kroner.

Adevinta var også i rødt ved åpningstider, men er opp 10 prosent ved lunsjtider. Selskapet kunne i kvartalsrapporten meddele et resultat etter skatt for første halvår på 40,1 millioner euro, en nedgang på over 80 millioner euro fra 2019.

Sliter

Norske Skog stupte 11 prosent i åpningstimene etter å ha presentert svake 2. kvartalstall. Aksjen har hentet seg noe inn og er ned 7,5 prosent.

Telenor er dagens klart mest omsatte aksje, og er ved 12.30-tiden ned 3,2 prosent til 147 kroner. Selskapet leverte torsdag kvartalstall lavere enn det analytikerne forventet.

EXACT Therapeutics har hatt en eventyrlig start på Merkur Market, men er torsdag ettermiddag ned 8,8 prosent.