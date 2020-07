Pompeo senker Shanghai-børsen

De kinesiske børsene falt kraftig tilbake på torsdag, idet forholdet mellom Kina og USA blir stadig verre. Shanghai-indeksen var ned med 4,5 prosent, mens Hang Seng tapte 2 prosent. China Life Insurance-aksjen, som har svingt voldsomt i de seneste ukene, opplevde et kursfall på over 6 prosent, og nettgiganten TenCent ble nesten like hardt rammet. Nedturen kom, etter at USAs utenriksminister, Mike Pompeo, opplyste at enkelte medarbeidere i Huawei og andre kinesiske teknologiselskaper ikke skal få innreisetillatelse. Grepet skyldes angivelig Kinas brudd på menneskerettighetene.

Også i Europa pekte pilene nedover, om enn i langt mindre grad enn i verdens nest største økonomi. Tyske DAX og franske CAC var ved ett-tiden ned med henholdsvis 0,6 og 0,8 prosent, mens Londons FTSE 100 sank 0,5 prosent. Svenske SEB og Handelsbanken var blant dem som gjorde det best, mens taperlisten inkluderte Wirecard, Sandvik, TUI og Atlas Copco.