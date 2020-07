Oslo Børs i rødt – børsrakett steg 72 prosent

Oslo Børs stengte tordag ned 0,56 prosent til 836,14 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,22 milliarder kroner.

Dagen ble preget av resultatsesong, og flere store aktører offentliggjorde sine 2. kvartalstall i morgentimene.

Olje

Ved stengetider omsettes et fat Brent-olje for 43,52 dollar, ned 0,23 prosent. WTI-oljen omsettes for 40,86 dollar pr. fat, ned 0,28 prosent.

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av nye nedstengninger og nyheter fra OPEC. OPEC+ ble onsdag enige om å nedskalere produksjonskuttene fra august ettersom den globale økonomien henter seg inn igjen, ifølge Reuters.

Oljekartellet har kuttet produksjonen med 9,7 millioner fat pr. dag siden mai, men fra august vil kuttene være på 7,7 millioner fat pr. dag til desember.

Equinor ble mest omsatt og stengte ned marginale 0,07 prosent til 141,10 kroner, mens Aker BP falt 1,06 prosent til 182,65 kroner. Meglerhuset Jefferies hevet kursmålet på førstnevnte fra 105 til 125 kroner i en oppdatering torsdag, som er godt under dagens sluttkurs.

Vinnere

Dagens soleklare vinner ble Axxis Geo Solutions. Ved stengetid sto kursen i 1,19 kroner, opp hele 72,46 prosent. Selskapet har oppnådd enighet med kreditorer om å konvertere mer enn 34 millioner dollar i utestående leverandørgjeld til låneavtaler, kom det frem av en børsmelding.

Røkke-dominerte Aker Solutions stengte opp 6,35 prosent til 10,21 kroner. Oppgangen kom etter at meglerhuset ABG Sundal Collier i en oppdatering oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, og hevet kursmålet fra 8 kroner til 13 kroner.

Borregaard steg 12,26 prosent til 109 kroner. Oppgangen kom etter at selskapet rapporterte et rekordhøyt driftsresultat i andre kvartal, på 361 millioner kroner.

Adevinta var i rødt ved åpningstider, men gjorde en helomvending og klatret 8,94 prosent til 115,80 kroner. Selskapet kunne i kvartalsrapporten meddele en omsetning på 145 millioner euro, på lik linje med analytikernes forventninger.

Blant andre vinnere steg Norwegian 5,83 prosent, mens REC Silicon klatret 8,05 prosent. På Merkur Market steg Kahoot! 6,67 prosent, som blir omtalt som en potensiell «Youtube for utdanning».

Tapere

Telenor ble dagens nest mest omsatte aksje, og falt 2,47 prosent til 148,15 kroner. Nedgangen kom etter at selskapet leverte skuffende 2. kvartalstall i morgentimene. Driftsresultatet kom inn på 5,38 millioner kroner, mot ventede 6,76 millioner kroner.

Norske Skog endte ned 7,34 prosent til 29,65 kroner etter at selskapet offentliggjorde svake 2. kvartalstall. Selskapet meddelte et driftsresultat på minus 122 millioner kroner, og et resultat etter skatt på minus 59 millioner.

EXACT Therapeutics har hatt en eventyrlig start på Merkur Market, men opplevde torsdag et fall på 9,31 prosent til 9250 kroner.

Dagens store taper ble 5th Planet Games, som stupte 14,29 prosent. Blant andre børstapere torsdag endte Thin Film Electronics ned 8,0 prosent, mens Nel stengte ned 2,6 prosent.