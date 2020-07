Utviklingen kom i kjølvannet nye makrotall og frykt for nedstengning av økonomien.

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1,30 millioner personer sist uke. Ifølge Trading Economics var det ventet at 1,25 millioner amerikanere for første gang ville be om ledighetstrygd.

Antall personer som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var per 4. juli på 17,33 millioner, mot ventede 17,50 millioner.

Ifølge Marketwatch var økningen størst i delstatene Florida og California, som har opplevd stor økning i antall smittede av coronaviruset.

Samtidig har det blitt kjent at detaljhandelsomsetningen i USA økte med 7,5 prosent på månedsbasis i juni. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på fem prosent.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,50 prosent til 26.734,6 og er med det ned 6,3 prosent i år.

14 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Apotekkjeden Walgreens Boots Alliance var dagens vinner med en oppgang på 1,7 prosent.

Boeing var dagens taper etter en nedgang på 4,9 prosent.

Selskaper som Johnson & Johnson (J&J) og Walmart steg henholdsvis 0,7 og 0,2 prosent.

Oppgangen i J&J kom etter at selskapet la frem sine tall for 2. kvartal før Wall Street åpnet torsdag.

Selskapet fikk et resultat etter skatt på 3,63 milliarder, tilsvarende 1,36 dollar pr. aksje. Til sammenligning endte resultat etter skatt på 5,60 milliarder dollar i 2. kvartal 2019. Det tilsvarer en nedgang på nesten 35 prosent.

Blandet i bank

S&P 500 endte ned 0,34 prosent til 3.215,6. Det vil si at indeksen har falt 0,5 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Hartford Financial Services Group. Aksjen klatret 4,7 prosent.

Morgan Stanley steg 2,6 prosent etter kvartalstall som knuste forventning. Banken fikk et resultat på 1,96 dollar pr. aksje, sammenlignet med 1,23 dollar pr. aksje fra samme periode i fjor.

Det var ifølge CNBC ventet et resultat på 1,12 dollar pr. aksje, hvilket vil si at de presterte langt bedre enn forventning.

Samlede inntekter kom på 13,4 milliarder dollar, sammenlignet med 10,2 milliarder dollar fra tilsvarende periode i fjor.

På motsatt side var Norwegian Cruise Line Holdings øverst på taperlisten etter et stup på 15,6 prosent.

Inne på taperlisten var også Domino's pizza, som falt 1,5 prosent. Nedgangen kom etter at pizzakjeden leverte sine kvartalstall torsdag.

Selskapet hadde en omsetning på 920 millioner dollar i 2. kvartal, mot 811,6 millioner dollar i tilsvarende periode året før. Det tilsvarer en økning på 13,4 prosent.

Bank of America falt 2,7 prosent, til tross for at banken slo analytikernes forventning. Selskapet leverte et resultat etter skatt på 3,5 milliarder dollar i 2. kvartal, noe som tilsvarer et resultat pr. aksje på 0,37 dollar. Det var på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 0,27 dollar.

Inntektene beløp seg for kvartalet til 22,5 milliarder dollar, og slo dermed analytikernes forventning på 22 milliarder dollar.

Positiv til teknologi

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,73 prosent til 10.473,8. Indeksen har dermed steget 16,7 prosent siden nyttår. Etter å ha levert over samtlige indekser over en lenger periode, har Nasdaq-indeksen vært betydelig svakere enn Dow Jones og S&P 500 de siste fem dagene.

Facebook steg 0,3 prosent, mens Apple stengte ned 1,2 prosent og Amazon falt 0,3 prosent.

Netflix var opp 0,8 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,1 prosent og Tesla falt 2,9 prosent.

Senior porteføljeforvalter i Boston Private Wealth, Richard Grasfeder, anbefaler investorer å satse på teknologiaksjer.

«Styrken til teknologi vil fortsette så lenge det finnes en trussel for at man kan se en oppblomstring av viruset og nedstengning av økonomien», forklarer Grasfeder ifølge Marketwatch.

Han trekker frem Microsoft, Apple og Accenture som tre favoritter.

Dagens vinner ble InnerWorkings etter en oppgang på 115,9 prosent.

Høyest på taperlisten var Endologix, som stupte 49,9 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 0,7 prosent til 27,6.

Gullprisen var ned 1,0 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.795,9 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,8 prosent etter OPECs planer om å oppjustere produksjonen.

3-måneders renten falt 2,6 basispunkter til 0,119 prosent.

Renten på 2-åringen var ned to basispunkter til 0,145 prosent.

10-års renten falt 1,4 basispunkter til 0,618 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,2 basispunkter til 1,313 prosent.