Blandet på børsene i Asia

I Japan er Nikkei ned 0,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,30 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,51 prosent, og CSI 300 er ned 0,31 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,61 prosent.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 0,73 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,13 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,14 prosent.

Den samlede tonen forventes å være forsiktig etter gårsdagens kraftige fall i kinesiske aksjer sammen med en glipp i amerikanske jobbtall, skriver Tapas Strickland, økonomidirektør i National Bank of Australia, ifølge CNBC.

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 1,30 millioner personer sist uke.

Ifølge Trading Economics var det ventet at 1,25 millioner amerikanere for første gang ville be om ledighetstrygd.

Torsdag ble det registrert ny smitterekord globalt, med 248.914 nye smittetilfeller på ett døgn. Nå har totalt 13,95 millioner personer blitt smittet av viruset, mens 592.690 har mistet livet.