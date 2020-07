Røkke-seier på grønn Oslo Børs

Etter noen minutter med handel er Oslo Børs opp 0,62 prosent og hovedindeksen står i 841,4. Hittil er det omsatt aksjer for 186 millioner kroner.

Tungvektere som Telenor og DNB faller henholdsvis 0,2 prosent 0,61 prosent, mens Yara klatrer 3,1 prosent.

Oppgangen i Yara kommer til tross for at selskapet skuffet analytikerne i 2. kvartal. Resultatet før skatt endte på 251 millioner dollar, ned fra 294 millioner dollar året før. Det var også betydelig under analytikernes konsensus på 309 millioner dollar, ifølge TDN Direkt.

Olje

Brent-oljen faller 0,4 prosent til 43,1 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,4 prosent til 40,56 dollar fatet.

På tilbudssiden har OPEC+ bestemt seg for å holde seg til planen om å nedjustere produksjonskuttene med to millioner fat pr. dag til 7,7 millioner fat pr. dag fra august.

Samtidig skal landene som produserte mer enn de skulle i mai være villige til å kutte en større andel i august og september, melder TDN Direkt.

Oljeselskaper som Equinor og Aker BP stiger henholdsvis 0,1 og 0,8 prosent.

Fusjon i oljeservice

Kværner stiger 8,8 prosent, mens Aker Solutions hopper 30,1 prosent. Oppgangen kommer etter at selskapene kunngjorde en fusjon fredag morgen.

Kjetel Digre, direktør i Aker BP, vil bli ny konsernsjef for det sammenslåtte selskapet.

«Det sammenslåtte selskapet vil være en dedikert gjennomføringspartner som leverer komplette prosjekter for nye energiproduksjonsanlegg, for eksempel produksjonsplattformer for olje og gass, havbunnsproduksjonssystemer eller installasjoner for offshore havvind», forklarer Digre

Norwegian konverterer gjeld til aksjer

Norwegian flyr 2,3 prosent etter at selskapet kunnegjorde at det blir fast arbeidsgiver for 3.000 flygende etter at avtalen med OSM Aviation er sagt opp.

– Det er et stort og viktig strategisk steg på veien for Nye Norwegian at vi nå tar over det hele og fulle ansvaret for de selskapene hvor vi har vårt flygende personale ansatt, sier Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.

Norwegian vil også konvertere 812 millioner i utestående krav til 190.988.375 nye aksjer til konverteringskurs 4,25 kroner pr. aksje.

Verdihopp

Aker stiger 5,9 prosent etter at selskapet la frem tall for 2. kvartal. Aker ASA og holdingselskaper økte verdiene med 10,1 milliarder i andre kvartal 2020 til 34,3 milliarder kroner, noe som representerer en kvartalsvis verdivekst på 42 prosent.

Før fordelingen av utbytte utgjorde NAV pr. aksje 461 kroner per 30. juni 2020.

Leverte over forventning

Tomra stiger 1,4 prosent etter å ha lagt frem et resultat over forventning. Omsetningen kom inn på 2,30 milliarder kroner, mens det var ventet 2,27 milliarder kroner. Analytikerne hadde også ventet en bunnlinje på 155 millioner kroner, mens Tomra leverte et nettoresultat på 228 millioner kroner.

Scatec Solar klatrer 1,6 prosent etter å ha lagt frem tall som viste høyere inntekter, men kraftig fall i resultatet. Resultatet etter skatt kom inn på minus 81 millioner kroner, en nedgang fra 21 millioner kroner i pluss året før.

Elkem stuper 6,2 prosent etter å ha lagt frem sine kvartalstall. Selskapets snudde bunnlinjen til minus som endte på negative 13 millioner kroner, mot 143 millioner kroner i pluss året før.

Schibsted stiger 4,5 prosent etter å ha levert en økning i bunnlinjen. Resultatet etter skatt kom inn på 469 millioner kroner, en oppgang fra 353 millioner kroner året før.

– Jeg er fornøyd med å kunne si at vi, til tross for disse omstendighetene, leverte solide resultater, sa adm. direktør Kristin Skogen Lund.