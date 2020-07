Røkke-rally og kvartalsrush i fokus på grønn børs

Ved lunsjtider er Oslo Børs opp 0,54 prosent til 840,68. Hittil er det omsatt aksjer for rett i underkant av to milliarder kroner.

Tungvektere som DNB og Telenor faller henholdsvis 0,89 og 0,78 prosent til 144,95 og 147,00 kroner. Yara stiger på sin side hele 4,09 prosent til 364,30 kroner.

Kursoppgangen i Yara kommer til tross for at tallene for andre kvartal kom inn under analytikernes forventning. Resultat før skatt endte på 251 millioner dollar, ned fra 294 millioner dollar året før. Det var også betydelig under analytikernes konsensus på 309 millioner dollar, ifølge TDN Direkt.

Fallende oljepris

Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,95 prosent til 42,96 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,91 prosent til 40,38 dollar fatet.

På tilbudssiden har OPEC+ bestemt seg for å holde seg til planen om å nedjustere produksjonskuttene med to millioner fat pr. dag til 7,7 millioner fat pr. dag fra august.

Samtidig skal landene som produserte mer enn de skulle i mai være villige til å kutte en større andel i august og september, melder TDN Direkt.

Oljegigantene på Oslo Børs, Equinor og Aker BP stiger henholdsvis 0,25 og 1,29 prosent til 141,45 og 185,20 kroner. DNO stiger 1,03 prosent til 6,08 kroner.

Røkke-rally

Børsdagen preges av rally i en rekke Røkke-kontrollerte selskaper. Kværner og Aker Solutions kunngjorde tidligere fredag at selskapene fusjonerer. Kværner og Aker Solutions stiger 7,58 og 27,13 prosent til 9,79 og 12,97 kroner.

«Det sammenslåtte selskapet vil være en dedikert gjennomføringspartner som leverer komplette prosjekter for nye energiproduksjonsanlegg, for eksempel produksjonsplattformer for olje og gass, havbunnsproduksjonssystemer eller installasjoner for offshore havvind», forklarer Digre

Videre er også Aker i fint driv på børsen med en foreløpig oppgang på 6,99 prosent til 407,40, stigningen kommer i kjølvannet av at selskapet tidligere rapporterte tall for andre kvartal, noe som ble godt mottatt av investorene.

Aker ASA og holdingselskaper økte verdiene med 10,1 milliarder i andre kvartal 2020 til 34,3 milliarder kroner, noe som representerer en kvartalsvis verdivekst på 42 prosent.

Kvartalsrush

Flere selskaper har vært i kvartalsilden fredag.

Tomra stiger 2,21 prosent til 365,90 kroner. Tomra kunne i andre kvartal rapportere om en bunnlinje langt høyere enn ventet. Nettoresultatet kom inn på 228 millioner kroner, mot på forhånd forventede 155 millioner kroner.

Scatec Solar stiger 0,06 prosent til 161,80 kroner. Scatec økte omsetningen i andre kvartal med nesten 100 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bunnlinjen viste dog en nedgang, og kom inn på 81 millioner kroner, 21 millioner lavere enn ved samme periode i 2019.

Elkem er blant dagens foreløpige tapere med en nedgang på 5,73 prosent til 20,06 kroner. Resultat etter skatt kom inn til negative 13 millioner kroner, mot 143 millioner kroner i pluss ved fjoråret.

Schibsted stiger 5,00 prosent til 283,50 kroner etter å ha økt bunnlinjen i andre kvartal til 469 millioner kroner, fra 353 millioner kroner året i forveien.