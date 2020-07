Cruiseaksjer synker

CORONACRUISE?: To cruiseskip ved havnen i Southampton.

CORONACRUISE?: To cruiseskip ved havnen i Southampton. Foto: Bloomberg

Børsutviklingen i USA preges av håp og frykt rundt covid-19-situasjonen, idet antallet nye smittede stiger og utviklingen av en effektiv vaksine fortsetter. På torsdag dominerte frykten, og aksjer som påvirkes særlig negativt av virusutbruddet sank særlig mye. Cruiseoperatørene Norwegian Cruise Line, Carnival og Royal Caribbean tapte 8-16 prosent, mens flyselskapet American Airlines leverte et kursfall på 7 prosent.

Carnival er også børsnotert i London, hvor aksjen var ned med over 4 prosent ved ett-tiden på fredag. Listen over taperaksjer inkluderte dessuten svindelanklagede Wirecard, den britiske kapitalforvalteren Schroders, det finske industrikonsernet Wärtsilä og svenske Assa Abloy, som produserer låser og annen teknologi for dører.

Generelt klarte de europeiske børsene seg imidlertid langt bedre enn de amerikanske. De skandinaviske aksjemarkedene gjorde det særlig bra, med økninger på 0,4-0,6 prosent. Vinnerne inkluderte Ericsson, Daimler, Swedbank og STMicroelectronics.