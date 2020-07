Knalldag for Røkke på grønn børs – verre for Spetalen og Hagen

Oslo Børs endte fredag opp 0,90 prosent til 843,49, og endte dermed opp 2,76 prosent for uken.



Tungvektere som DNB og Telenor steg 0,21 og 0,24 prosent til henholdsvis 146,55 og 148,50 kroner. MOWI steg 0,78 prosent til 175,00 kroner, mens Yara steg hele 6,57 prosent til 373,00 kroner.

Sistnevntes oppgang skyldes at Yara tidligere fredag annonserte tall for andre kvartal. Tallene viste en bedring i driftsmarginen, men resultat før skatt kom inn solid under analytikernes forventning.

Oljeprisen

I skrivende stund faller brent-oljen 0,65 prosent til 43,09 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,54 prosent til 40,53 dollar fatet.

På tilbudssiden har OPEC+ bestemt seg for å holde seg til planen om å nedjustere produksjonskuttene med to millioner fat pr. dag til 7,7 millioner fat pr. dag fra august.

Samtidig skal landene som produserte mer enn de skulle i mai være villige til å kutte en større andel i august og september, melder TDN Direkt.

Oljegigantene på Oslo Børs, Equinor og Aker BP steg henholdsvis 0,04 og 0,85 prosent til 141,15 og 184,20 kroner. Videre steg DNO 3,99 prosent til 6,258 kroner.

Yara steg 6,6 prosent på bedre marginer og lavere faste kostnader i 2. kvartal.

Røkke-jubel

Børsdagen ble preget av saftig kursoppgang i en rekke Røkke-selskaper. Aker Solutions ble dagens vinner med en oppgang på 34,18 prosent til 13,70 kroner. Videre steg Kværner 7,69 prosent til 9,8 kroner. Begge steg etter at det tidligere ble klart at selskapene fusjonerer.

«Det sammenslåtte selskapet vil være en dedikert gjennomføringspartner som leverer komplette prosjekter for nye energiproduksjonsanlegg, for eksempel produksjonsplattformer for olje og gass, havbunnsproduksjonssystemer eller installasjoner for offshore havvind», forklarer påtroppende konsernsjef i AKSO, Kjetel Digre.

Aker steg 9,51 prosent til 417,00 kroner etter kvartalstall.

Dagens tapere

Blant dagens tapere er relativt nynoterte EXACT Therapautics med en nedgang på 8,05 prosent til 8.505,0 kroner. Selskapet korrigerer dermed litt tilbake etter å ha lagt på seg 105 prosent i løpet av sine første børsdager. Stein Erik Hagen er storaksjonær i selskapet med en eierandel på snaut syv prosent.

Også blant dagens tapere teknologiselskapet Ayfie Group med en nedgang på 3,39 prosent til 2,85 kroner. Øystein Stray Spetalen er blant storaksjonærene i selskapet som ble notert forrige uke.

Kongsberg Automotive, som Spetalen også er blitt godt kjent med, falt 6,0 prosent til 12,28 øre og ny all-time low.

Videre falt XXL 9,09 prosent til 22,00 kroner. Nedgangen skjedde i lys av at primærinnsider, Harald Borgen solgte alle sine aksjer i selskapet.

Norwegian endte dagen ned 7,34 prosent til 3,03 kroner etter å ha fått ansvaret for nye 3.000 flygende etter at avtalen med OSM Aviation ble sagt opp.

Kvartalsrush

Flere selskaper rapporterte fredag om tall for andre kvartal.

Tomra endte opp 1,90 prosent til 364,80 kroner. Tomra kunne i andre kvartal rapportere om en bunnlinje langt høyere enn ventet. Nettoresultatet kom inn på 228 millioner kroner, mot på forhånd forventede 155 millioner kroner.

Scatec Solar steg 0,80 prosent til 163,00 kroner. Scatec økte omsetningen i andre kvartal med nesten 100 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bunnlinjen viste dog en nedgang, og kom inn på 81 millioner kroner, 21 millioner lavere enn ved samme periode i 2019.

Elkem var å finne blant dagens tapere med en nedgang på 9,54 prosent til 19,25 kroner. Resultat etter skatt kom inn til negative 13 millioner kroner, mot 143 millioner kroner i pluss ved fjoråret.

Schibsted steg 6,19 prosent til 286,70 kroner etter å ha økt bunnlinjen i andre kvartal til 469 millioner kroner, fra 353 millioner kroner året i forveien.

Borregaard steg 6,1 prosent til 115,60 kroner og ny all-time high, etter å ha lagt bak seg rekordsterkt kvartal.



Aker Biomarine (-4,0%), Golden Energy Offshore (-21,3%) og Kongsberg Automotive (-6,0%) falt til ny all-time low.