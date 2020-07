Næss: Tesla-boom fra Robinhood

Tesla-aksjen har femdoblet seg det seneste året og for investorene som gikk inn i aksjen ved børsnoteringen for ti år siden har den gitt mer enn 50 prosent i årlig avkastning. Så langt i år er det den klart beste aksjen av alle aksjer som inngår i den brede verdensindeksen til MSCI. Men det trenger ikke å stoppe der.

Hvis selskapet greier å skrape sammen et overskudd når det rapporterer på onsdag, er det klart for den prestisjetunge S&P 500-indeksen. Teslas høye markedsverdi gjør at selskapet vil utgjøre rundt 1 prosent av verdiene i indeksen, og dermed må de passive fondene putte 1 prosent av deres midler i Tesla-aksjen for å reflektere indeksen. Det er rundt 4,5 trillioner dollar som følger referanseindeksen, og det tilsier at passive fond vil kjøpe en fjerdedel av de frie aksjene i Tesla.

Ved å neglisjere fundamentale sammenhenger og heller følge troen har mange investorer tjent mye penger på Tesla. Småinvestorer har kastet seg over Tesla-aksjen, og i løpet av de seneste 30 dagene har Tesla fått 181.000 nye investorer bare fra Robinhood-appen. Det er klart mest av alle selskap i USA, og det er faktisk mer ukjente elbilprodusenter som NIO og Workhouse som havner på tredje og fjerdeplass over de mest populære aksjene i denne perioden. Jeg har analysert hvilke aksjer småinvestorene kaster seg over og det er enten selskap som har steget mye eller som har falt mye. Jeg finner ett fellestrekk med selskapene; det er at de ikke tjener nevneverdig med penger.

Men hvor lenge kan denne festen vare? Fra juni 2014 og frem til juni året etter kastet kinesiske småinvestorer seg i aksjemarkedet. De betalte gjerne dobbel pris for en lokal aksje og det bidro til en avkastning på 160 prosent for de lokale aksjene. Festen tok raskt slutt, og det endte med et brutalt fall. Kan det samme skje med Tesla?

Det er lett å finne argumenter for hvorfor aksjekursen er for høy. Selskapet, som ikke tjener penger, har en markedsverdi på et kvart norsk oljefond. Selv under IT-boomen fantes det ikke selskap uten inntjening med så høy verdsettelse. Det er vanlig at et oppstartsselskap ikke tjener penger de første årene, men Tesla begynte produksjonen av Model S i 2012 og helt siden da har investorene forventet at lønnsomheten kommer neste år.

Dersom vi antar en firedobling av elbilsalget frem til 2025 og at Tesla holder sin andel på 20 prosent, vil Tesla selge 1,3 millioner biler i 2025. La oss så anta at Tesla blir den mest lønnsomme produsenten med et overskudd på 25.000 kroner pr. bil. Bilprodusenten vil da levere et resultat på 31 milliarder kroner, og det er bare 1 prosent av markedsverdien.

For å forsvare dagens aksjekurs må vi ta friskere forutsetninger. La oss anta at alle bilene som selges i 2030 er elektriske og at én av fem av dem er en Tesla-modell. Tesla vil da selge 14 millioner biler i året, og være den klart største bilprodusenten i verden. Med en rekordhøy lønnsomhet vil selskapet tjene 350 milliarder kroner. Men denne inntjeningen kommer først om ni år. Når vi neddiskonterer det til dagens verdi, får vi en helt grei verdsettelse for de som er fornøyd med åtte prosent årlig avkastning.

På kort sikt kan festen i Tesla fortsette dersom selskapet kommer med gode tall på onsdag, men på lang sikt må det levere på inntjeningen. Det er svært mye som skal klaffe for at Tesla skal være i stand til å forsvare verdsettelsen. Det kan skje, men mest sannsynlig vil Tesla vise seg å være en av de største aksjeboblene i nyere tid.