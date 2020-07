Skyhøy volatilitet i Kina

STIGER IGJEN: Børsen i Shanghai var opp med over tre prosent på mandag. Foto: Bloomberg

Shanghai-indeksen har hittil denne måneden svingt voldsomt, som følge av usikkerhet rundt verdensøkonomiens innhenting og forholdet mellom Kina og USA. Volatiliteten fortsatte på mandag, med en oppgang på over tre prosent. Vinneraksjene i Asia inkluderte forsikringsselskapene China Life og China Pacific, samt den kinesiske boligbyggeren Vanke. I Japan gjorde bilprodusentene Suzuki og Nissan det derimot dårlig, med kursfall på 3-4 prosent. En melding om at landets eksportinntekter i juni var ned med 26,2 prosent fra samme måned i fjor bidro til elendigheten. På forhånd hadde økonomene ventet et fall på 24,9 prosent.

I Europa pekte pilene oppover, delvis som følge av forventninger om en ny offentlig krisepakke. København-børsen gjorde det særlig bra, med et løft på en prosent. Regionens vinneraksjer inkluderte Philips, som ved 13-tiden var opp med nesten seks prosent. Også Danske Bank og Ericsson steg kraftig, mens cruisegiganten Carnival og British Airways-eieren IAG var blant taperne.