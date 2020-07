Forsiktig oppgang på Wall Street

Nasdaq Composite stiger 0,41 prosent til 10.551,31 poeng. Dow Jones åpnet så vidt i rødt, men snur raskt opp marginale 0,04 prosent til 26.682,39 poeng. S&P 500 går opp 0,04 prosent til 3.225,83 poeng første minuttet.

Investorene følger nå med på om det kommer mer økonomiske stimulanser fra både amerikanske og europeiske myndigheter. I Europa er det bred oppgang mandag.

– Om vi får positive nyheter rundt stimulanser i USA denne uken, er det rom for mer rally, sier Jane Foley, strateg i Rabobank, ifølge Wall Street Journal.

– Til vi ser bedre nyheter rundt viruset, ser aksjemarkedet litt «toppy» ut, legger Foley til.

Ikke kontroll på smitte

Den siste tiden er usikkerheten blitt større i USA som følge av at nasjonen ikke har klart å få kontroll på smitten av coronaviruset. Sist fredag ble over 77.000 registrert smittet i USA, noe som er det meste i løpet av en dag.

Økt smitte er dårlig nytt for etterspørselen etter bensin, noe som påvirker oljeprisen negativt. Mandag ettermiddag koster et fat brentolje 42,84 dollar, ned 0,58 prosent for dagen. WTI-oljen svekkes med 0,68 prosent til 40,30 dollar fatet.

– Slik det ser ut nå, før et signal om at pandemien avtar, er det ikke sannsynlig at det vil bli en betydelig oppgang den nærmeste tiden i oljeprisen. Selv om viruset har avtatt i Europa, har USA og noen asiatiske land en lang vei å gå, sier Bjørnar Tonhaugen, råvaresjef i Rystad Energy, ifølge Reuters.

Mandag ble det klart at Chevron kjøper opp Noble Energy for rundt 5 milliarder dollar. Det er den første store avtalen i oljesektoren etter pandemien, som har rammet oljemarkedet kraftig.

Politisk uro

Valuta- og renteanalytiker i DNB Markets, Ingvild Borgen Gjerde, skriver at de økonomiske konsekvensene av coronaviruset gjør politikken ekstra spennende før høstens valg. President Donald Trump er blant annet svært misfornøyd med at skolene i California stenges.

«Det er bare ett av flere eksempler på at demokratiske guvernører går imot president Trump, og innfører strengere restriksjoner enn det presidenten ønsker. Trump har truet med å kutte finansieringen til skoler som ikke åpner opp for fysisk undervisning, noe som fredag møtte kritikk fra Joe Biden», skriver Borgen Gjerde.