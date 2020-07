Oslo Børs i grønt – kvartalsestimater sendte børsvinner opp 17 prosent

Oslo Børs stengte mandag opp 0,51 prosent til 847,91 poeng, etter å ha startet dagen i rødt. Det ble omsatt aksjer for 3,5 milliarder kroner.

Olje

Ved stengetider omsettes et fat Brent-olje for 42,88 dollar, ned 0,53 prosent. WTI-oljen omsettes for 40,38 dollar pr. fat, ned 0,48 prosent.

Utviklingen i oljeprisen kommer i kjølvannet av smittetallene. Mer enn 14,5 millioner mennesker er nå smittet av coronaviruset og over 604.000 mennesker har omkommet som følge av pandemien, ifølge data fra John Hopkins University. Økningen i antall smittede har akselerert i California, melder World Oil.

– Viruset fortsetter å være en bekymring inntil en vaksine er funnet, sier Giovanni Staunovo, råvareanalytiker i den sveitsiske banken UBS.

Blant oljeselskapene på Oslo Børs stengte Equinor ned 0,85 prosent, mens Aker BP steg 0,24 prosent.

Vinnere

Yara ble dagens mest omsatte aksje, og klatret 3,4 prosent til 387,70 kroner. Etter å ha levert kvartalstall forrige uke, ser flere meglerhus nå oppsidepotensiale i aksjen. I en oppdatering mandag hevet både Nordea Markets og ABG Sundal Collier kursmål til henholdsvis 400 og 415 kroner, og begge gjentar kjøpsanbefaling.

B2 Holding steg 17,46 prosent til 5,28 kroner, og var en av dagens vinnere. Oppgangen kom etter at selskapet la frem estimater for 2. kvartalstallene mandag. Driftsresultatet anslås å komme inn på 245 millioner kroner i andre kvartal, opp fra minus 69 millioner samme tid i fjor. Selskapet offentliggjør kvartalsrapporten i august.

Aker Solutions stengte opp 6,57 prosent til 14,60 kroner. Oppgangen kom etter at DNB Markets i en oppdatering hevet kursmålet på aksjen fra 8 til 14 kroner . Aksjen har steget mer enn 60 prosent den siste uken etter at det ble kjent at selskapet fusjonerer med Kværner.

Q-Free steg hele 17 prosent i åpningen etter å ha landet en gigantkontrakt på 130 millioner kroner, men har i ettermiddagstimene korrigert seg noe. Aksjen stengte opp mer enn 13 prosent.

Atea stengte opp 1,48 prosent, etter at Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering oppgraderte aksjen fra selg til hold, samtidig som de hevet kursmålet fra 90 til 110 kroner.

Blant andre børsvinnere steg Telenor 4,48 prosent, Hexagon Composites 6,25 prosent, mens Kongsberg Automotive klatret 4,23 prosent.

Tapere

Flere tungvektere opplvede nedgang på Oslo Børs mandag. DNB stengte ned marginale 0,07 prosent, Nel falt 1,6 prosent, mens Norwegian falt 4,29 prosent. Norwegian mottok mandag varsler fra obligasjonseiere om at 2,53 millioner dollar i selskapets konvertible obligasjonslån skal konverteres til 6,28 millioner nye aksjer.

Dagens store børstaper ble REC Silicon, som stupte 12 prosent. Det var ingen spesielle nyheter som forklarte nedgangen.

Blant andre børstapere falt Elkem og Gyldendal 7,0 prosent hver, mens Borr Drilling falt 4,87 prosent.