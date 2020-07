Adevinta og Schibsted drar Børsen solid opp

JUBELDAG: For konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund.

JUBELDAG: For konsernsjef i Schibsted, Kristin Skogen Lund. Foto: NTB Scanpix

Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner drøyt. Oslo Børs står i 864,91 poeng, opp 2 prosent for dagen, kort tid før klokken 12.

Adevinta har bekreftet at det kjøper eBay-virksomhet for 9,2 milliarder dollar. Det sender Adevinta-aksjen opp 36,26 prosent til 156,70 kroner, som er soleklar all-time high.

Schibsted A-aksjen løftes med 19,85 prosent til 343,60 kroner, og er med det opp 29,51 prosent hittil i år. Aksjen har ikke vært høyere siden april i fjor. Schibsted vil etter transaksjonen redusere eierandelen sin i Adevinta fra 59 prosent til omtrent 33 prosent.

Olje

Oljeprisen styrker seg, noe som pleier å telle positivt for Oslo Børs. Et fat brentolje koster i skrivende stund 44,20 dollar, opp 2,34 prosent for dagen.

Det er det høyeste oljeprisen har stått i siden starten av mars, da coronakrakket satte inn - og like før priskrigen mellom Russland og Saudi-Arabia.

WTI-oljen koster 41,74 dollar pr. fat, opp 2,58 prosent for dagen. Ifølge Reuters er det enigheten i EU om krisehjelp grunnet coronaviruset som sender oljeprisen opp.

Equinor er opp marginale 0,11 prosent til 140,11 kroner, mens Aker BP løftes 2,27 prosent til 188,85 kroner. DNO stiger 1,96 prosent til 6,23 kroner.

Andre vinnere

Hydrogenselskapet Nel stiger 2,51 prosent til 22,03 kroner under høy omsetning, kun Adevinta-aksjen har blitt mer omsatt.

Aker Solutions fortsetter opp 5,89 prosent til 15,46 kroner, mens Kværner er 10,24 prosent i grønt til 10,12 kroner.

Gaming Innovation Group er opp 11,38 prosent til 7,24 kroner.

I rødt

Verst tirsdag går det med 5th Planet Games, som faller 8,06 prosent til 1,54 kroner uten spesielle nyheter. Aksjen er fremdeles opp over 400 prosent i år.

B2Holding steg solid mandag etter resultatvarsel. Tirsdag korrigerer aksjen ned 6,53 prosent til 4,94 kroner.

Av tungvekterne er Telenor ned 0,97 prosent til 153,68 kroner. Yara står 0,39 prosent i rødt til 384,20 kroner.