Bred oppgang på Europa-børsene

Alle de toneangivende europeiske indeksene stiger ved lunsjtider etter at de europeiske lederne har kommet til enighet om en redningspakke som skal hjelpe økonomien på beina.

Redningspakken

EU har omsider blitt enige om en redningspakke for å gjenopprette økonomien etter ødeleggelsene som ble forårsaket av coronapandemien tidligere i år. Redningspakken skal beløpe seg til 750 milliarder euro, tilsvarende 7.883 milliarder kroner.

Lederne fra de 27 EU-landene har de siste fire dagene hatt heftige forhandlinger, og en avtale ble til slutt lagt på bordet, etter at forhandlingene hadde pågått dobbelt så lenge som først planlagt.

Kom til slutt til enighet

Uenighetene under møtene dreide seg hovedsakelig om at land som Nederland, Sverige, Danmark og Østerrike, kjent som “de sparsommelige fire”, krevde at all krisehjelp måtte gis som lån. Etter hvert har de godtatt en kombinasjon av lån og tilskudd i bytte mot en rabatt på EU-kontingenten.

Avtalen vil se til at 390 milliarder euro vil bli utdelt i form av tilskudd, mot på forhånd ventede 500 milliarder euro. Resterende beløp vil bli utdelt i form av lån.

Vil medføre sterkere euro

Visepresident for markedsrisiko i Silicon Valley Bank, Sam Cooper sier at avtalen vil komme som en lettelse for mange, og at den utgjør en mulighet for investorer som sitter long i euro.

«Til tross for at euroen har svekket seg de siste dagene i det som har vært et klassisk tilfelle av kjøp ryktet og selg faktaene, vil avtalen av flere investorer bli oppfattet som et kjøpssignal i det som kan være starten på et langt euro-rally», sier Cooper ifølge Marketwatch.

Den brede STOXX Europe 600, som består av 600 selskaper fra 17 forskjellige europeiske land stiger 1,04 prosent. Dagens vinner er norske Schibsted med en foreløpig oppgang på 20,44 prosent etter at det ble kjent at Adevinta kjøper eBays rubrikkvirksomhet i en transaksjon verdt 84,5 milliarder kroner.

Frankfurt, London og Paris

I Frankfurt stiger DAX 1,86 prosent, og indeksen er med dagens oppgang opp for året. Fintech-selskapet Wirecard er dagens foreløpige vinner ved den tyske blue-chip indeksen med en oppgang på 9,03 prosent. Videre stiger softwareselskapet SAP og retaileren Adidas også bredt med en kursoppgang på henholdsvis 2,48 og 2,47 prosent. Storbanken Deutsche Bank stiger 2,07 prosent.

I London stiger FTSE 100 0,51 prosent. Dagens foreløpige vinner er bilprodusenten Rolls Royce med en oppgang på 5,25 prosent. I andre enden av listen, som dagens soleklare taper finner vi bettingselskapet GVC Holding med en nedgang på 12,98 prosent. Nedgangen skjer etter at selskapet meldte om at de er under etterforskning av britiske skattemyndigheter.

Telekomselskapet Vodafone og Oljegiganten Royal Dutch Shell stiger henholdsvis 1,93 og 1,40 prosent. Videre stiger de britiske storbankene Barclays og Standard Chartered 3,25 og 4,11 prosent.

I Paris stiger CAC 40 1,28 prosent. Dagens foreløpige vinner er flyprodusenten Airbus med en oppgang på 5,54 prosent. Storbankene BNP Paribas og Credit Agricole følger tett med en kursoppgang på henholdsvis 3,56 og 3,09 prosent.

Bilprodusenten Renault og Peugeot er også å finne blant dagens vinnere med en oppgang på 2,00 og 3,01 prosent. Kosmetikkselskapet L’Oreal er dagens foreløpige taper med en nedgang på 0,24 prosent.