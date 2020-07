Stimulansavtale løfter EU-børsene

LØFTET MILAN-BØRSEN: UniCredit-aksjen var blant tirsdagens vinnere, etter at EU vedtok en ny krisepakke. Foto: Bloomberg

EU-landenes ledere ble tidlig på tirsdag enige om å opprette et krisefond på 750 milliarder euro, etter flere dager med forhandlinger. Stimulansen bidro til å heve de feuropeiske børsene. Ved ett-tiden var den tyske DAX-indeksen opp med hele 1,7 prosent, mens franske CAC 40 la på seg 1,2 prosent og Milan-børsen steg med to prosent. Bankene gjorde det særlig bra. Piraeus Bank og UniCredit leverte kursløft på henholdsvis 8,3 og 5,8 prosent. Også flyprodusenten Airbus var blant vinnerne, mens den britiske boligbyggeren Persimmon og det finske legemiddelkonsernet Orion tapte rundt tre prosent.

En rekke kvartalsrapporter påvirket kursutviklingen. Sveitsiske UBS meldte om et overskudd på 1,23 milliarder dollar, 11 prosent under nivået ett år tidligere. Tallet var imidlertid en halv milliard dollar bede enn ventet. Også farmasigiganten Novartis opplyste at bunnlinjen hadde svekket seg, og Volvos driftsresultat ble negativt i første halvår. Den svenske bilprodusenten regner imidlertid med en snarlig innhenting, idet flere land avslutter sine nedstengninger.