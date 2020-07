Halvparten av oppgangen ble borte på Oslo Børs

Ved lunsjtider var Oslo Børs opp hele 2 prosent til 864,91 poeng, etter at EU ble enige om en historisk krisepakke som svar på coronapandemien. Men til slutt endte hovedindeksen i 857,42 poeng, etter en oppgang på 1,12 prosent.

Også flere andre europeiske børser ble noe svakere utover dagen, til tross for at Wall Street åpnet opp 0,6-0,7 prosent. Det ble omsatt aksjer for 4,8 milliarder kroner drøyt på Oslo Børs.

Olje

Brentoljen var ved børsens stengetid opp 3,51 prosent til 44,69 dollar fatet. Det er den høyeste prisen siden 6. mars, da coronakrakket satte inn - og før Russland og Saudi-Arabia gikk i priskrig. WTI-oljen var opp 3,96 prosent til 42,30 dollar fatet.

Oljeprisen ble trigget av positive signaler om coronavaksine mandag. Det ble da også klart at Chevron kjøper Noble Energy for rundt 5 milliarder dollar, den første store avtalen i oljesektoren etter coronakrisen. Avtalen i EU bidro også trolig positivt. På den negative siden sliter USA og India blant annet fortsatt med stygge smittetall.

Equinor gikk frem 0,71 prosent til 140,95 kroner, mens Aker BP ble løftet med spreke 4,58 prosent til 193,10 kroner.

Adevinta og Schibsted

Tirsdagens store snakkis var at Adevinta bekreftet kjøpet av eBay-virksomhet for 9,2 milliarder dollar. Det sendte Adevinta-aksjen opp 25,91 prosent til 144,80 kroner, som er klar all-time high. På det høyeste intradag sto aksjen i 160,20 kroner.

Schibsted A-aksjen la på seg 16,25 prosent til 339,30 kroner, og er med det opp 29,51 prosent hittil i år. Aksjen har ikke vært høyere siden april i fjor. Schibsted vil etter transaksjonen redusere eierandelen sin i Adevinta fra 59 prosent til omtrent 33 prosent.

«Samlet finner vi avtalen svært positiv for både Adevinta og Schibsted. Adevinta blir en global, ikke bare regional, online rubrikk-powerhouse», skrev Carnegie i en analyse, ifølge TDN Direkt.

Av øvrige vinner kan Kværner trekkes frem med en oppgang på 11,11 prosent til 10,20 kroner.

I rødt

B2Holding steg solid mandag etter resultatvarsel. Tirsdag korrigerte aksjen ned 4,36 prosent til 5,05 kroner.

Telenor falt 2,03 prosent til 152 kroner, mens Yara gikk ned 1,53 prosent til 379,80 kroner. Vi tar også med at Nel snudde ned i løpet av dagen under høy omsetning. Aksjen endte til slutt 0,88 prosent i rødt til 21,30 kroner.