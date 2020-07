Blandet på Wall Street – Nasdaq falt fra all-time high

BLANDET: Dow Jones og S&P 500 endte opp tirsdag, mens teknologitunge Nasdaq falt 0,8 prosent etter at mange investorer tok gevinst.

BLANDET: Dow Jones og S&P 500 endte opp tirsdag, mens teknologitunge Nasdaq falt 0,8 prosent etter at mange investorer tok gevinst. Foto: NTB scanpix

Tirsdag var det blandet stemning på Wall Street, hvor industritunge Dow Jones klatret 0,6 prosent, mens S&P 500 var opp 0,2 prosent. Verre gikk det med teknologitunge Nasdaq som endte ned 0,8 prosent, fra mandagens toppnotering.

Ifølge CNBC tok mange investorer gevinst i de store teknologiaksjene, for deretter å flytte pengene over i verdiaksjer. Både Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft og Apple var alle ned over 1,4 prosent.

Dow Jones fikk en boost etter at IBM leverte sterkere enn ventet i andre kvartal. Selv om Coca-Cola fikk overskuddet barbert bort med 33 prosent, var tallet over analytikernes forventning. Selskapet uttrykte optimisme, som ble godt mottatt av investorene. Aksjen endte opp 2,3 prosent.

ETF'en iShares Edge MSCI USA Value Factor hoppet opp 1,2 prosent, mens momentum-ETF'en var ned 0,5 prosent.

– Prisbevegelsene er motsatt av på mandag, ettersom verdiaksjer har fått et løft, mens investorer tar gevinst i vekstaksjer, skriver Adam Crisafulli fra Vital Knowledge i et notat til sine kunder.

Stort krisefond

For bankaksjene var det vind i seilene tirsdag hvor både J.P. Morgan og Bank of America klatret henholdsvis 2,2 og 3,6 prosent. Flyaksjene Delta Air Lines og United Airlines endte opp 0,8 og 2,3 prosent.

Etter børsens stengetid la sistnevnte frem sine regnskaper for andre kvartal og kunne bokføre et tap på 1,6 milliarder dollar. Inntektene falt med 87 prosent til 1,48 milliarder dollar.

Også Snap la frem regnskap tirsdag kveld. Andrekvartalsrapporten viste at inntektene kom inn på 454 millioner dollar, mot en forventning på 439 millioner, ifølge Refinitiv. Resultat pr. aksje var på minus 9 cent, på linje med analytikernes estimater.

Tirsdag ble også EU-landenes ledere ble tidlig på tirsdag enige om å opprette et krisefond på 750 milliarder euro, etter flere dager med forhandlinger. Stimulansepakken hadde følgelig en positiv effekt på markedet.

Hittil i år har 58 selskaper på S&P 500 lagt frem sine regnskaper i andre kvartal og 81 prosent av dem har slått analytikernes forventninger, ifølge data fra Nick Raich of The Earnings Scout.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 1,9 prosent til 24,92.

Gullprisen var opp 1,28 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.840,55 dollar.

Nordsjøoljen er opp 2,3 prosent og omsettes for 44,28 dollar pr. fat.

3-måneders renten holdt seg uendret og sto i 0,124 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,8 basispunkter til 0,141 prosent.

10-års renten falt 1,8 basispunkter til 0,602 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 1,2 basispunkter til 1,306 prosent.