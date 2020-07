Kina-børsene stiger på EU-pakke og svak dollar

I Japan er Nikkei ned 0,47 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,25 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,20 prosent, og CSI 300 er opp 1,37 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,08 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen faller 1,29 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,89 prosent.

Europeisk samarbeidsavtale trekker opp

Tirsdag ble de 27 EU-landene enige om en økonomisk hjelpepakke på 750 milliarder euro for å få den europeiske økonomien opp på beina igjen.

Midlene vil bli fordelt mellom land og sektorer som er mest påvirket av pandemien, og vil tildeles som tilskudd og lån. I tillegg oppretter EU i sitt neste budsjett et gjenopprettingsfond som skal subsidiere tiltak i perioden 2021-2027, pålydende 1.074 milliarder euro.

Det kinesiske markedet stiger på den positive pakke-nyheten fra EU, i tillegg til at gullprisene onsdag nådde sitt høyeste nivå siden september 2011.

«Den enestående redningspakken fra EU vil sannsynligvis presse den reelle renten enda lavere, og gi en boom for aktiva som gull og sølv. Alt dette kommer på toppen av en potensiell ny Covid-19-bølge som truer den økonomiske veksten», skriver Hayden Dimes fra ANZ Research i en note.

Svekket dollar

Den amerikanske dollarindeksen, som måler amerikanske dollar mot et utvalg av annen tilsvarende valuta, svekket seg markant og traff det laveste nivået på fire måneder tirsdag.

Det siste nivået var på 95.123 og indeksen fortsatte å synke fra nivåer nærmere 96 tidligere i uken.

«Det gjenstår å se om de republikanske og demokratiske lederne har den samme beslutningsevnen som EU har for å finne en vei tilbake for økonomien», skriver DBS Bank i et notat.

«Denne bekymringen var tydelig i amerikanske aksjer som ikke økte spesielt mye på svakere dollar tirsdag», fortsetter banken i notatet.