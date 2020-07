Coronafrykt senker Europa-børsene

Etter en sterk tirsdag var alle de europeiske børsene ned ved 13-tiden på onsdag. Londons finanstunge FTSE 100-indeks falt med 0,9 prosent, mens franske CAC og tyske DAX tapte henholdsvis 1,2 og 0,4 prosent. Nedturen skyldtes delvis økt bekymring rundt coronavirusets spredning i USA, der over 3,8 millioner personer er blitt smittet og 142.000 skal ha dødd av covid-19. På tirsdag alene ble det meldt om over 1.000 nye dødsfall, for første gang siden 10. juni. Selv Donald Trump, som lenge har forsøkt å bagatellisere virusutbruddet, erklærte at situasjonen trolig vil bli enda verre.

Blant de europeiske aksjene gjorde hotellgigantene Accor og Whitbread, samt reisebyrået TUI, det særlig slett, med kursfall på nesten fire prosent. Også luksusprodusenten Burberry var på taperlisten. Fresnillo, som utvinner edle metaller, fikk derimot et kursløft på nær ni prosent.