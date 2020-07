Flat start på Wall Street - farmasiselskaper til himmels etter vaksinenyheter

Futures-handelen på Wall Street har pekt nedover store deler av dagen, men fikk et oppsving etter at det ble klart at amerikanske myndigheter kjøper opptil 600 millioner eksemplarer av en potensiell coronavaksine utviklet i samarbeid mellom Pfizer og BioNTec.

Gnisninger mellom USA og Kina

Kina fordømte onsdag USAs beslutning om å beordre nedleggelse av Kinas konsulat i Houston, som det amerikanske utenriksdepartementet sa var et grep for å beskytte amerikansk intellektuell eiendom og privat informasjon.

USAs avgjørelse kom etter at det amerikanske justisdepartementet tirsdag anklaget den kinesiske regjeringen for å ha brukt to kinesiske hackere for å forsøke å stjele data, inkludert amerikansk forskning på coronaviruset.

Bekymringer om ny stimuluspakke

Videre bekymrer investorer seg om at en ny stimuluspakke vil la vente på seg i lengre tid. MarketWatch videreformidler at senatets majoritetsleder sa at kongressen neppe vil godkjenne nye stimuleringstiltak før representantene går inn i pause om to uker.

De bekymringsverdige nyhetene sammenfaller med tirsdagens pressekonferanse med Trump, der han virket betydelig mer dempet enn tidligere. Mens han tidligere har uttalt at viruset bare vil forsvinne, hevdet han nå at coronakrisen trolig «vil bli verre før det blir bedre».

Positivt vaksinenytt

Futures-handelen på Wall Street fikk et oppsving etter at Pfizer annonserte at amerikanske myndigheter har sikret seg opptil 600 millioner eksemplarer av en potensiell coronavaksine, som er utviklet i samarbeid mellom amerikanske Pfizer og tyske BioNTech.

Amerikanske myndigheter har i første omgang sikret seg 100 millioner eksemplarer i en avtale verdt 1,95 milliarder dollar. Videre skal USA ha sikret seg en opsjon på ytterligere 500 millioner eksemplarer.

Dersom selskapene lykkes med å utvikle en trygg og effektiv vaksine gjennom et omfattende fase 3-studie, og dermed tildeles nød-lisens, vil selskapet før årsslutt begynne å levere doser i USA på ordre fra amerikanske myndigheter. Vaksinen skal ifølge rapportene være gratis for amerikanere.

Opp, opp og opp

Dow Jones stiger 0,10 prosent til 26.866,50. Dagens foreløpige vinner er Pfizer med en oppgang på 4,17 prosent. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs stiger og faller henholdsvis 0,45 og 1,34 prosent. Videre stiger teknologikjempene Apple og Microsoft 0,26 og 0,82 prosent. Sistnevnte rapporterer etter stengetid på Wall Street tall for andre kvartal hvor det ventes at Microsoft leverer nok et kvartal med vekst.

S&P 500 stiger 0,10 prosent til 3.260,84.

Teknologitunge Nasdaq Composite stiger til 10.688,22, opp 0,10 prosent. Facebook faller 0,17 prosent, mens Amazon stiger 0,20 prosent. Streaminggiganten Netflix stiger på sin side 0,98 prosent. Google-eier Alphabet faller 0,19 prosent.

Tesla-aksjen stiger i skrivende stund 3,06 prosent til 1.618,74 dollar. Tesla endte tirsdag ned 4,54 prosent. Videre knyttes det stor spenning til Teslas rapporteringen av tall for andre kvartal som finner sted etter børsslutt i New York onsdag.

BioNTech-aksjen åpner opp hele 6,03 prosent.