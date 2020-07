Snuoperasjon var ikke nok – Oslo Børs så rødt

Oslo Børs stengte onsdag ned 0,74 prosent til 849,85. Omsetningen for dagen beløp seg til 3,7 milliarder kroner. Hovedindeksen var ved lunsjtider ned 1,68 prosent til 843,35.

Olje

Brent-oljen var ved børsens stengetid ned 0,43 prosent til 43,75 dollar fatet, mens WTI-oljen var ned 0,43 prosent til 41,34 dollar fatet.

Oljeprisfallet skjer etter at råoljelagrene i USA steg med 7,5 millioner fat forrige uke, mens det på forhånd var ventet et lagertrekk på 2,1 millioner fat, det melder Reuters.

Videre sprer USAs president Donald Trumps uttalelser om at coronasituasjonen trolig blir verre før den blir bedre frykt i oljemarkedet. Rystad Energi velger å se positivt på presidentens uttalelser.

- Dette kan være et positivt signal for oljeetterspørselen ettersom USA endelig har innsett alvoret og kan få smittespredningen under kontroll, og følgelig kan det bidra til begrensede behov for ytterligere nedstenging.

Oljeselskapene på Oslo Børs

Equinor falt 2,45 prosent til 137,50 kroner, mens Aker BP falt 2,20 prosent til 188,85 kroner. Videre stengte DNO ned 0,86 prosent til 6,21 kroner.

Dagens vinnere

Medisinteknologiselskapet SoftOx var å finne blant dagens vinnere med en oppgang på 9,40 prosent til 64 kroner. Oppgangen skjedde etter at selskapet har fått godkjent et klinisk studie i Danmark. SoftOx-aksjen er siden årsskiftet opp 111 prosent.

Dagens vinner ble merkur-noterte Golden Energy Offshore Services med en oppgang på 25 prosent til 1,25 kroner. Tett etter fulgte børsmyggene 5th Planet Games, NEXT Biometrics Group og Storm Real Estate med hver sin oppgang på henholdsvis 22,02, 16,20 og 12,26 prosent.

Ellers steg Must-kontrollerte Gyldendal 12,11 prosent til 500 kroner. Biotech-selskapet BerGenBio steg 8,39 til 40,70 kroner, mens kriserammede Kongsberg Automotive steg 5,57 prosent til 0,1478 kroner.

Fall i lys av kvartalstall

Norsk Hydro falt 1,73 prosent til 20,56 kroner etter å ha levert tall for andre kvartal på morgenkvisten. Driftsresultatet kom i andre kvartal inn over forventning, men bunnlinjen skuffet stort. Hydro er dagens tredje mest omsatte aksje med en omsetning på 312 millioner kroner. (Se video under).

Også seismikkselskapet Polarcus leverte tall for andre kvartal tirsdag. Tallene viste et fall i inntektene på 65 prosent vis a vis samme periode i fjor. Polarcus-aksjen steg til tross for svake tall 2,28 prosent til 0,382 kroner etter at Nordnet livsforsikring lastet opp med nye aksjer i selskapet.

Øvrige store

Adevinta og Schibsted steg nye 1,93 og 1,37 prosent til 147,60 og 332,60 kroner. Selskapene har steget kraftig i løpet av uken som følge av at Adevinta har kjøpt eBays rubrikkvirksomhet i en avtale verdt 9,2 milliarder dollar.

Store selskaper som DNB og Yara falt henholdsvis 1,02 og 1,79 prosent til 145,40 og 373 kroner. Videre falt og steg Telenor og Orkla 0,10 og 0,56 prosent til 151,85 og 86,42 kroner.

Hydrogenselskapet NEL endte som dagens nest mest omsatte aksje med turnover på 321 millioner kroner. NEL-aksjen falt 3,47 prosent til 20,56 kroner. Flyselskapet Norwegian Air Shuttle endte også høyt på omsetningslisten med en omsetning på 43 millioner kroner. NAS-aksjen stengte ned 4,48 prosent til 2,732 kroner.