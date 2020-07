Wall Street i pluss på positive vaksinenyheter

Onsdag var aksjemarkedet på den andre siden av Atlanterhavet opp, drevet av nyheten om en coronavirusvaksine-avtale mellom amerikanske myndigheter, Pfizer og BioNTech.

USA skal betale selskapene 1,95 milliarder dollar for å produsere 100 millioner vaksiner, hvis det viser seg at vaksinen er sikker og effektiv. I henhold til avtalen kan også helsemyndighetene kjøpe ytterligere 500 millioner doser.

Pfizer-aksjen klatret mer enn 5 prosent på nyheten, mens BioNTech endte opp nesten 13 prosent.

Ifølge CNBC var det også fremgang i forhandlingene om neste stimulanspakke fra myndighetene.

Et skifte

Dow Jones klatret 0,62 prosent og stengte i 27.005,84 poeng. Også den brede S&P 500-indeksen og Nasdaq endte i pluss med en oppgang på henholdsvis 0,57 og 0,24 prosent.

– Tirsdag skjedde det et paradigmeskifte hvor apetitten for å flytte kapitalen fra teknologi over til det mer brede markedet ble økt, inkludert de fleste sykliske sektorene, sa sjefsstrateg Jim Paulsen til CNBC onsdag.

De store bankaksjene som blant andre J.P. Morgan, Bank of America og Citigroup endte alle i minus.

Etter at United Airlines la frem et underskudd på 1,62 milliarder dollar i går, falt aksjen 4,2 prosent. Også Snap Inc presenterte kvartalstall i går og ble straffet av færre aktive brukere enn ventet. Aksjen endte ned over 6 prosent onsdag.

Etter stengetid legger både Tesla og Microsoft frem sine regnskaper og det er spesielt knyttet spenning til førstnevnte, som nå er verdens mest verdifulle bilprodusent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,3 prosent til 24,53.

Gullprisen var ned 1,4 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.867,65 dollar.

Nordsjøoljen er ned 0,2 prosent og omsettes for 44,24 dollar pr. fat.

3-måneders renten falt 0,2 basispunkter og sto i 0,122 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,6 basispunkter til 0,149 prosent.

10-års renten falt 1,2 basispunkter til 0,595 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 1,9 basispunkter til 1,294 prosent.