Oslo Børs åpnet opp, men snudde raskt til minus

Etter noen minutter med handel er Oslo Børs ned 0,18 prosent og hovedindeksen står i 848,3. Hittil er det omsatt aksjer for 172 millioner kroner.

Torsdag kom SSB med tall som viste at arbeidsledigheten økte til 4,6 prosent i andre kvartal, opp 1,2 prosent fra samme tid i fjor. 4,6 prosent tilsvarer 131.000 personer.

66,9 prosent av befolkningen (2,7 millioner) mellom 15 og 74 år var sysselsatt i andre kvartal dette året, en nedgang på 0,9 prosent fra fjoråret.

Tungvektere som Telenor, Yara og DNB stiger henholdsvis 0,4 prosent, 0,6 prosent og 0,1 prosent.

Olje

Nordsjøoljen omsettes torsdag morgen for 44,46 dollar pr. fat, opp 0,4 prosent. Et fat WTI-olje omsettes for 42,05 dollar, opp 0,5 prosent for dagen.

Oljeselskaper som Aker BP og Equinor åpner opp henholdsvis 0,9 og 1,1 prosent.

Skuffet analytikerne

TGS faller 1,4 prosent etter at selskapet leverte driftsinntekter på 96 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 166 millioner dollar samme tid i fjor. Hittil i år har TGS hatt 55 prosent svakere inntekter.

Driftsresultatet endte på minus 84 millioner dollar, sammenlignet med et positivt resultat på 43 millioner i 2019. Det er nesten dobbelt så ille som hva analytikerne estimerte i forkant, et driftsresultat på minus 46 millioner dollar.

Coronasmell

Axactor åpner ned 3,2 prosent etter at selskapet la frem tall for andre kvartal, som ble preget av et kvartal der pandemien herjet i Europa.

Det John Fredriksen-dominerte selskapet fikk en omsetning på 28,7 millioner euro i andre kvartal, en nedgang fra 72,4 millioner euro i tilsvarende periode året før.

Driftsresultatet (EBIT) endte på minus 32,6 millioner euro, en nedgang fra 23,8 millioner euro i pluss andre kvartal året før.

Vinnere og tapere

PGS stuper 6,9 prosent til dagens taper etter å ha lagt frem sine kvartalstall. Selskapet la frem et resultat før skatt på minus 109,9 millioner dollar, mot analytikernes forventning som var et resultat før skatt på minus 80 millioner dollar. Det var et kraftig fall fra 39,1 millioner dollar i rødt sist år.

Torsdag morgen kom også meldingen om at Goldman Sachs flagger over 10 prosent i selskapet.

Electromagnetic Geoservices faller 1,8 prosent etter å ha lagt frem en halvering i inntektene i andre kvartal. Resultatet ble også kraftig forverret og selskapet endte med et underskudd på 6,6 millioner dollar for kvartalet

REC tapte 40,2 millioner dollar i andre kvartal, noe som sender aksjen ned 3,0 prosent på Oslo Børs. Inntektene ble redusert med 16 millioner dollar i andre kvartal sammenlignet med fjoråret.

Thin Film Electronic faller 6,7 prosent etter at selskapet meldte om at de har sikret seg 50 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, med tegningskurs på 0,15 kroner pr. aksje.

Kongsberg Automotive er høyt oppe på vinnerlisten etter en oppgang på 6,2 prosent. Etter en eventyrlig oppgang de siste dagene, faller Adevinta tilbake 3,2 prosent. NEL faller 2,4 prosent.