Full fart i Finland

Ved ett-tiden på torsdag var Helsinki-børsen opp med to prosent, mer enn noe annet europeisk aksjemarked. Listen over områdets vinneraksjer inkluderte finnene Neste og Huhtamaki, som leverte kursløft på henholdsvis 12,8 og 8,2 prosent. Førstnevnte. som produserer oljeprodukter og biodrivstoff, la frem overraskende sterke tall for andre kvartal. Driftsresultatet sank til 255 millioner euro, men slo analytikernes snittestimat med 24 millioner euro. Også emballasjeprodusenten Huhtamaki tjente mindre enn for et år siden, men likevel langt mer enn ventet.

Taperlisten inkluderte mange gjengangere. Wirecard falt nesten fem prosent, mens National Bank of Greece og Piraeus Bank svekket seg med rundt fire prosent.

I USA rapporterte Twitter og Southwest Airlines i forkant av børsåpningen. Twitter viste til sterk vekst i antallet brukere, mens reklameinntektene krympet med nesten en firedel. Flyselskapet Southwest tapte på sin side 915 millioner dollar og varslet om svak etterspørsel, inntil en eventuell coronavaksine er allment tilgjengelig. I forhandelen var Twitter-kursen opp med over seks prosent, mens Southwest-aksjen steg 1,5 prosent.