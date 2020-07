Nedgang fra start på Wall Street - Tesla suser videre etter kvartalstall

Gårsdagens kvartalstall gir Wall Street en boost torsdag, mens smittetall og en økning i førstegangssøkere til ledighetstrygd tærer på investorenes appetitt.

Gårsdagens kvartalstall

Microsoft og Tesla, begge bærebjelker i deres respektive sektorer, rapporterte etter stengetid på Wall Street onsdag tall for andre kvartal. Microsoft rapporterte om et resultat pr. aksje på 1,46 dollar, mot ventede 1,34 dollar pr. aksje ifølge Refinitiv-konsensus. Inntektene beløp seg for kvartalet til 38,04 milliarder dollar, sterkt drevet av selskapets cloud-virksomhet, og solid over ventede 36,50 milliarder dollar.

Videre overrasket Teslas tall for andre kvartal svært positivt. Verdens mest verdifulle bilprodusent rapporterte om et resultat pr. aksje på 2.18 dollar, langt over på forhånd ventede 0,03 dollar pr. aksje. Det positive resultatet betyr at Tesla har rapportert om et positivt resultat for fjerde kvartal på rad, og dermed oppfyller kravene for å bli en del av prestisjetunge S&P 500.

Høyere ledighetstall enn ventet

Ledighetstall fra forrige uke legger en demper på stemningen på Wall Street. Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) økte med 1.416.000 personer forrige uke (per 18. juli), langt over ventede 1.295.000. Tallene representerte også den første ukentlige økningen i antall søkere siden 28 mars.

- Økningen er særlig bekymringsverdig ettersom et titalls millioner amerikanere snart mister sine 600 dollar i ukentlig statlig coronastøtte, det sier seniorøkonom i Glassdoor, Daniel Zhao ifølge Yahoo Finance.

Fortsatt rekordhøye smittetall

Videre fortsetter høye smittetall i USA å bekymre investorene. USA rapporterte tirsdag igjen om et daglige antall nye smittetilfeller på i overkant av 70.000, og dødsfallene beløp seg til i overkant av 1.000 for andre dag på rad. Det viser data fra John Hopkins University ifølge CNBC.

Ned, ned og ned

Dow Jones faller 0,25 prosent til 26.935,40. Microsoft faller 1,57 prosent, til tross for ha levert gode tall for andre kvartal i går. tech-kollega Apple faller også og er i skrivende stund ned 0,65. Storbankene JP Morgan og Goldman Sachs stiger og faller henholdsvis 0,60 og 0,39 prosent. Farmasigiganten Pfizer er dagens foreløpige vinner med en oppgang på 1,01 prosent.

S&P 500 faller 0,05 prosent til 3.274,82. American Airlines faller 2,24 prosent etter å ha meldt om enorme tap i andre kvartal.

Teknologitunge Nasdaq Composite stiger til 10.721,40, opp 0,16 prosent. Facebook faller 0,04 prosent, mens Amazon faller 0,81 prosent. Streaminggiganten Netflix stiger 0,02 prosent. Videre faller Google-eier Alphabet 0,31 prosent.

Tesla stiger nye fire prosent etter kvartalstall i går kveld. Twitter stiger kraftig etter å ha rapporert om kraftig brukervekst i andre kvartal, aksjen rykker til 2,93 prosent fra start.