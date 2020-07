Oslo Børs i rødt – Nel stuper 6,6 prosent

Oslo Børs stengte torsdag ned 0,74 prosent til 843,55 poeng, etter å ha startet dagen i pluss. Det ble omsatt aksjer for 3,44 milliarder kroner.

Dagen ble preget av resultatsesong, og flere selskaper offentliggjorde sine 2. kvartalstall i morgentimene.

Olje

Oljeprisen opplevde store svingninger torsdag, og var i morgentimene opp mer enn 1 prosent. Ved stengetider omsettes imidlertid et fat Brent-olje for 43,88 dollar, ned 0,86 prosent. WTI-oljen omsettes for 41,65 dollar pr. fat, ned 0,50 prosent.

Onsdag ble det registrert 279.857 nye smittetilfeller av coronaviruset på én dag, ifølge statistikk fra Worldometers - det høyeste noen gang.

Et lyspunkt er at det ikke ble satt ny smitterekord i USA, der det onsdag ble registrert 71.967 nye coronasmittede.

Det har blitt registret totalt 15,4 millioner smittetilfeller globalt, hvorav 4,1 millioner befinner seg i USA.

Blant oljeselskapene på Oslo Børs steg Equinor 0,47 prosent, mens Aker BP falt 2,57 prosent.

Vinnere

Brennevinsaktøren Arcus steg torsdag 3 prosent til 41,20 kroner. Oppgangen kom etter at meglerhuset Kepler Cheuvreux i en oppdatering hevet kursmålet på aksjen fra 45 til 50 kroner, og gjentok kjøpsanbefaling.

Kongsberg Automotive var på et tidspunkt opp mer enn 13 prosent, og stengte opp 10,28 prosent. Det var ingen spesielle nyheter som forklarte oppgangen.Sist uke kom det frem at kjendisinvestorene Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly har solgt seg ned i selskapet i flere omganger.

Etter å ha levert svake kvartalstall onsdag, gjorde Polarcus en helomvending og klatret 10,47 prosent torsdag.

Siem Offshore ble dagens børsvinner, som stengte opp 11,96 prosent. Blant andre vinnere steg Yara 1,21 prosent, Orkla 1,78 prosent, mens Aker Solutions klatret 1,08 prosent.

Tapere

Hydrogenselskapet Nel ble torsdagens klart mest omsatte aksje, som stupte 6,61 prosent til 19,20 kroner. Nedgangen kommer etter Nikola, som er Nels største kunde, den siste uken har opplevd et markant fall i aksjekursen.

Norsk hydro stengte ned 1,65 prosent til 27,41 kroner. Nedgangen kom etter at Danske Bank nedgraderte aksjen fra kjøp til hold i en oppdatering, som følge av selskapets svake 2. kvartalstall.

PGS falt 6,05 prosent til, etter at selskapet offentliggjorde 2. kvartalstall i morgentimene. Selskapet leverte et resultat etter skatt på minus 111,4 millioner dollar, ned fra minus 48,9 millioner dollar i andre kvartal i 2019.

TGS falt 6,13 prosent, etter å ha levert 2. kvartalstall som viste et underskudd på 79,9 millioner dollar.

REC Silicon stengte ned 5,74 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet leverte 2. kvartalstall i morgentimene, som viste et fall i både omsetning og bunnlinje.

John Fredriksen-dominerte Axactor fikk en omsetning på 28,7 millioner euro i andre kvartal, en nedgang fra 72,4 millioner euro i tilsvarende periode året før. Markedet reagerte med å sende aksjen ned 0,14 prosent.

Blant andre børstapere falt DNB 0,62 prosent, mens Telenor stengte ned 1,22 prosent.