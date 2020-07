Luften gikk ut av ballongen for flere teknologigiganter

Utviklingen kom i kjølvannet av jobbtall som skuffet forventningene og ny global smitterekord.

Antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) økte med 1,42 millioner personer forrige uke (pr. 18. juli), opp fra 1,31 millioner i uken før.

Det var ifølge Trading Economics på forhånd ventet en økning på 1,30 millioner søkere. Antall førstegangsøkende til ledighetstrygd i USA har økt med mer enn én million 18 uker på rad.

Onsdag ble det registrert 280.154 nye smittetilfeller av coronaviruset på én dag, ifølge statistikk fra Worldometers – det høyeste noen gang.

Et lyspunkt er at det ikke ble satt ny smitterekord i USA, der det onsdag ble registrert 71.967 nye coronasmittede.

Det har blitt registret totalt 15,52 millioner smittetilfeller globalt, hvorav 4,13 millioner befinner seg i USA.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 1,31 prosent til 26.652,3 og er med det ned 6,7 prosent i år.

Syv av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Cisco Systems var dagens vinner med en oppgang på 1,1 prosent.

Teknologigiganten Apple var dagens taper etter en nedgang på 4,6 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og Intel falt henholdsvis 4,4 og 1,1 prosent.

Nedgangen i Microsoft kom til tross for at selskapet slo forventningene i andre kvartal. Inntektene kom inn på 38,04 milliarder dollar, mot ventede 36,50 milliarder dollar ifølge CNBC.

Resultatet etter skatt endte på 1,46 dollar pr. aksje, mot Refinitiv-konsensus på 1,34 dollar pr. aksje. Resultatet innebærer et fall fra et resultat pr. aksje på 1,72 dollar året før.

Coronasmittet flygigant

S&P 500 endte ned 1,23 prosent til 3.235,7. Det vil si at indeksen er opp 0,2 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Whirlpool som produserer hvitvarer. Aksjen hoppet 7,9 prosent.

På motsatt side var Citrix Systems øverst på taperlisten etter et stup på 12,9 prosent.

Det var også fart i American Airlines-aksjen, som endte opp 3,7 prosent. Selskapet, som for øvrig er verdens største med en flåte på 957 fly, presenterte sine kvartalstall før Wall Street åpnet.

Driftsinntektene for andre kvartal i år endte på 1.622 millioner dollar, i kontrast til 11.960 millioner dollar for samme periode i fjor. Resultatet pr. aksje endte på minus 4,82 dollar, sammenlignet med 1,49 dollar for tilsvarende periode i fjor.

Knuste forventning, men aksjen stupte

Teknologitunge Nasdaq Composite falt 2,29 prosent til 10.461,4. Indeksen har dermed steget 16,6 prosent siden nyttår.

Facebook falt 3,0 prosent, mens Apple stengte ned 4,6 prosent og Amazon falt 3,7 prosent.

Netflix var ned 2,5 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 3,1 prosent og Tesla stupte 5,0 prosent.

Nedgangen i Tesla-aksjen kommer til tross for at selskapet knuste forventning i andre kvartal. Inntektene kom inn på 6,04 milliarder dollar i andre kvartal, mens de ble 5,17 milliarder dollar i tilsvarende periode året før. Analytikerne hadde på forhånd ventet en omsetning på 5,37 milliarder dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Tesla skuffet inn et overskudd på 104 millioner dollar, tilsvarende 2,18 dollar pr. aksje. Det var bedre enn fjorårets minus 2,31 dollar pr. aksje og analytikernes forventning på 0,03 dollar pr. aksje.

Selv om Tesla la frem et resultat som overgikk analytikernes forventning onsdag kveld, er analytiker i Barclays Brian Johnson pessimistisk. Johnson satte et kursmål på 300 dollar på aksjen i februar, men flytter seg ikke etter nylig rally i aksjen.

Dagens vinner ble Milestone Pharmaceuticals etter en oppgang på 166,8 prosent.

Høyest på taperlisten var Ascena Retail Group, som stupte 25,7 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, hoppet 8,2 prosent til 26,3.

Gullprisen var opp 1,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.884,8 dollar.

Nordsjøoljen var ned 2,4 prosent etter at det ble satt ny global smitterekord.

3-måneders renten falt 1,4 basispunkter til 0,120 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,6 basispunkter til 0,145 prosent.

10-års renten falt 2,0 basispunkter til 0,577 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 6,3 basispunkter til 1,232 prosent.