Kina-konflikt senker børsene

Konflikten mellom USA og Kina fortsetter å tilta. FBI jakter angivelig på kinesiske spioner over hele USA, mens utenriksminister Mike Pompeo forsøker å danne en global allianse mot myndighetene i Beijing. Samtidig stenger Kinas kommunistparti den amerikanske ambassaden i Chengdu. Utviklingen lover dårlig for både den globale handelen og verdensøkonomiens videre vekst, og på fredag preget dette de store børsene.

Shanghai- og Hang Seng-indeksene ble særlig hardt rammet, med fall på henholdsvis 3,9 og 2,2 prosent. Den kinesiske nettgiganten Tencent registrerte et kursfall på over fem prosent, mens Hong Kong Exchange and Clearing og China Life Insurance tapte over fire prosent.

Også i Europa pekte pilene nedover. Dassault Systemes stupte nesten fem prosent i Paris, etter å ha lagt frem tall for andre kvartal. Britiske Centrica var derimot opp med 16 prosent. Selskapet avtalte å selge sin nordamerikanske virksomhet og skal bruke pengene til å nedbetale gjeld.