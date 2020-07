Wall Street åpner ned etter politiske spenninger

Torsdag falt alle indeksene på Wall Street, mens den teknologitunge indeksen Nasdaq ble gårsdagens soleklare taper. Børsene i New York starter ukens siste handelsdag med lignende utvikling.

Dow Jones åpner ned 0,49 prosent til 26.522,6, mens S&P 500 åpner ned 0,62 prosent til 3.215,8 og Nasdaq åpner ned 1,49 prosent til 10.305,8.

Kvartalstall som knuste forventning var ikke godt nok for å gjøre aksjonærene i Intel fornøyd. Teknologikjempen stuper 17,0 prosent etter at tallene ble publisert rett etter at Wall Street stengte torsdag.

Ved åpningstider på Wall Street har gullprisen passert 1.900 dollar og er nå omtrent 20 dollar under toppnoteringen fra 2011.

Rom for dype fall

Selv om teknologiselskapene har hatt vind i seilene etter en oppgang på over 50 prosent siden bunnen, finner man flere røde flagg. Hvis man har lett for å ha høydeskrekk, bør man kanskje vurdere å være et annet sted enn i teknologihimmelen på Nasdaq. Teknisk analyse viser at neste støtte kommer ned mot 8.900 og 8.400 – ned henholdsvis 17,3 og 22,0 prosent.

Det er ikke sikkert at det kommer et nytt fall til bunnen, i det som fremdeles kan være en lang, stigende trend, men teknisk analyse gir i øyeblikket rom for et fall til rundt 7.000 - ned på 35 prosent fra all-time high.

Tidligere denne uken var også Mark Cuban ute og advarte mot at tech-rallyet som har foregått etter krasjet i mars minner bemerkelsesverdig på Dot com-boblen som sprakk på starten av 2000-tallet.

Spenninger mellom Kina og USA

Nedgangen kommer i kjølvannet av spenninger mellom Kina og USA. Utenriksdepartementet til Kina har fredag bedt USA stenge sitt konsulat i Chengdu, som svar på at USA ba Kina stenge et konsulat i Houston tidligere denne uken. De kinesiske børsene falt over 4 prosent, og det var bredt fall i Asia.

– Den nåværende situasjonen i forholdet mellom Kina og USA er ikke noe Kina ønsker å se, og USA er ansvarlig for alt dette, het det i en uttalelse fra kinesisk UD fredag.

Virusfrykt

Onsdag ble det registrert 280.154 nye smittetilfeller av coronaviruset globalt på én dag, ifølge statistikk fra Worldometers – det høyeste noen gang. Torsdag ble det registrert 275.951 nye smittetilfeller, noe som er det nest høyeste noen gang.

I USA er utviklingen litt mer positiv, der det ble registrert 69.116 nye smittetilfeller torsdag. Det er under smitterekorden på 74.987 nye smittetilfeller.