Wall Street åpnet fredag ned, og har ikke klart å reversere nedgangen utover ettermiddagen. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen faller mest, etter en rekke av teknologiaksjene har rast.

Spenningen mellom USA og Kina har tiltatt fredag, med sistnevnte som har beordret USA om å stenge konsulatet deres i Chengdu i Kina. Dette etter USA tidligere denne uken innledet med å tvinge Kina til å stenge konsulatet deres i Houston.

Teknologiaksjene raser

Alle de tre ledende indeksene falt fredag, med Nasdaq i spissen med en nedgang på 1,6 prosent. S&P 500 og Dow Jones fulgte hakk i hæl med nedgang på henholdsvis 0,8 prosent og 0,6 prosent.

Teknologiaksjene har hatt en vanvittig oppgang de siste månedene, til tross for coronakrisens implikasjoner for markedet. Mark Cuban var derimot tidligere denne uken ute og advarte mot at tech-rallyet som har foregått etter krasjet i mars minner bemerkelsesverdig på Dot com-boblen som sprakk på starten av 2000-tallet. Fredag falt aksjene kraftig.

Herunder er den store taperen Intel, med et fall på 16,44 prosent. Utviklingen fulgte etter at selskapet la frem en skuffende guiding for tredje kvartal. Tesla falt markant med en nedgang på 6,35 prosent.

Coronaksjer og Nel-kunde faller

Nikola, som skal revolusjonere tungtransporten med hydrogentrailere, raser fredag ned 11,46 prosent. Nel, med Nikola som hovedkunde, har nok båret preg av denne utviklingen med tanke på selskapets negative utvikling de siste dagene.

Reuters skrev fredag at det var ventet en presidentordre fra Trump, som hadde til hensikt å senke prisen på legemidler. Etter spekulasjonene har aksjene til legemiddelselskaper falt betydelig. Pfizer og BioNTech er ned henholdsvis 1,93 prosent og 4,90 prosent. Selskapene har vært hyppig omtalt som kandidater til en eventuell coronavaksine.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,88 prosent til 25,59.

Gullprisen var opp 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1901,48 dollar.

Nordsjøoljen var ned 0,3 prosent og ble handlet til 43,18 dollar fatet.

10-års renten steg 0,48 basispunkter til 0,588 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 0,34 basispunkter til 1,228 prosent.