Negativ utvikling for de japanske børsene etter dyster bankmelding

I Japan er Nikkei ned 0,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,09 prosent, og CSI 300 er opp 0,29 prosent. Hang Seng i Hongkong synker 0,088 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen stiger 0,14 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,08 prosent.

Nedtur i Japan

Bank of Japan publiserte mandag et sammendrag fra sitt møte i midten av juli der den skriver at landets økonomi forventes å «ta seg moderat opp» fra andre halvdel av 2020.

Sentralbanken advarte imidlertidig om at økonomien mest sannsynlig ikke vil komme tilbake på nivået før krisen selv i regnskapsåret 2022.

Investorenes oppmerksomhet var samtidig rettet mot USA der det presses på for å få til en stimulipakke fra regjeringen.

USAs finansminister Steven Mnuchin sa søndag at republikanere har ferdigstilt et forslag til rundt 1 billion dollar.

Urolig i Kina

Stemningen mellom USA og Kina er fortsatt spent og det er skarp ordveksling mellom landene.

«Den intense stemningen mellom de to landene vil mest sannsynlig bli normen når presidentvalget i USA den 3. november nærmer seg», skriver økonomer ved Commonwealth Bank of Australia i en morgennotis.

Kina slapp også tall for lønnsomheten blant industriselskaper mandag, som viste at lønnsomheten i juni steg med 11,5 prosent på årsbasis, mot en oppgang på 6,0 prosent i mai, melder Direkt Makro.

Blant annet er lønnsomheten i metallsektoren markant forbedret.

Fra januar til juni var lønnsomheten blant industriselskapene ned 12,8 prosent.