Blue chip nå tilgjengelig for småsparerne – aksjen stiger markant

Ved lunsjtider har Oslo Børs snudd nedgangen fra morgenen og er i positivt lende.

Hovedindeksen står i 843,07, opp 0,37 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Olje

Brent-oljen er opp 0,3 prosent til 43,44 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 41,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Etterspørselen etter olje har bedret seg noe fra andre kvartal, som støtter oppunder prisen, selv om utvinningen er ustabil etter at flere land gjeninnfører strenge tiltak som vil begrense forbruket.

«Deltakerne i markedet ser ut til å være nervøse og det er fortsatt rikelig med usikkerhet når det kommer til etterspørsel», skriver ING-analytikere i et notat mandag.

– Det nærmer seg en korreksjon i brentoljen. Det er stor bekymring globalt angående oljens retur til gamle høyder, sier Vandana Hari, adm. direktør og oljeanalytiker i Vanda Insights.

I helgen rammet stormen Hanna delstaten Texas, men olje-og gassprodusentene i området sa på fredag at de ikke forventet at det ville påvirke driften. Samtidig er det enkelte analytikere som mener at oljen kan gå en nedtur i møte.

Vinnere

Oljemyggen Interoil stiger markant og er opp 25 prosent til 2,05 kroner. Selskapet melder mandag at det gjenopptar produksjonen ved selskapets Vikingo-XI anlegg.



EXACT Therapuatics skrev i en børsmelding 16. juli at det ville utføre en aksjesplitt i dag 27. juli, der 1 gammel aksje vil tilsvare 250 nye. Aksjen handles nå derfor 40,50 kroner, opp 13,1 prosent i dag – noe mer vennlig mot småaksjonærer enn kursen før splitten som lå på rundt 10.000 kroner.

Oljeserviceselskapet Aqualis har også en god dag på børs. Aksjen stiger 8,4 prosent til 4,88 kroner. Selskapet har vært i Økokrims søkelys etter siktelse om å bryte norsk forurensningslov, men siktelsen ble trukket tilbake i mai. Coronakrisen virker ikke å ha hatt stor innvirkning på selskapets drift.

Nel stiger 7,8 prosent til 19,19 kroner. Aksjen fikk rundjuling forrige uke og raste 18,48 prosent. Mandag har hydrogenselskapet fått 40 mill i utviklingsmidler av amerikanske myndigheter.

Kongsberg Automotive stiger 0,3 prosent til 0,16 kroner. Storaksjonærene Spetalen og Fredly var tidligere tungt investert i selskapet, men har nå solgt seg helt ned.

Tapere

Av de mest omsatte aksjene er Equinor ned 05, prosent til 143,75 kroner. Norwegian synker 1,46 prosent til 2,491 kroner. Mowi er ned 0,75 prosent til 166,3 kroner.